En ese momento, efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos que realizaban un recorrido preventivo por la zona fueron alertados por un grupo de vecinos sobre la presencia de un hombre que tenía una herida en el pecho provocada con un arma blanca. Los testigos señalaron que la víctima había mantenido una discusión y enfrentamiento con un vecino, al que identificaron como “Josecito”.