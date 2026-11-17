Resumen para apurados
- Un hombre murió tras una pelea en el barrio Juan XXIII (La Bombilla), Tucumán, y la Fiscalía imputará al único sospechoso detenido por el crimen.
- El violento hecho se produjo en las últimas horas en dicha zona, derivando en la inmediata intervención policial y judicial para capturar al agresor.
- La Fiscalía formalizará los cargos contra el detenido en las próximas horas para avanzar en la causa y esclarecer las responsabilidades penales.
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Un hombre de 64 años fue asesinado durante la madrugada del domingo en medio de un enfrentamiento ocurrido en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla. La víctima fue identificada como Iván Ulises Delgadino. Por el homicidio, la Policía aprehendió a un sospechoso y, durante la jornada de hoy, se realizaría la audiencia de formulación de cargos, en la que sería imputado por homicidio.
El episodio ocurrió alrededor de las 2.50, en inmediaciones de calle Manuel Alberti al 1.300, entre Chile y Bolivia. Según explicó el jefe de la comisaría 6°, Miguel Rigo, el crimen se habría desatado como consecuencia de una pelea entre varias personas. “Se produjo una gresca, ya que el grupo estaba bajo los efectos de las drogas y la ingesta de alcohol”, indicó en diálogo con LA GACETA .
En ese momento, efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos que realizaban un recorrido preventivo por la zona fueron alertados por un grupo de vecinos sobre la presencia de un hombre que tenía una herida en el pecho provocada con un arma blanca. Los testigos señalaron que la víctima había mantenido una discusión y enfrentamiento con un vecino, al que identificaron como “Josecito”.
Los policías se acercaron para asistir al herido y le brindaron los primeros auxilios mientras solicitaban la intervención del servicio de emergencia 107. Minutos después llegó una ambulancia y, luego de constatar la gravedad de las lesiones, Delgadino fue trasladado al hospital Avellaneda. Debido a su estado, fue derivado al hospital Centro de Salud. Pese a la asistencia recibida, alrededor de las 6 los médicos informaron que el hombre había fallecido.
Tras confirmarse su muerte, la Dirección General de Investigaciones, al mando de Miguel Carabajal y personal de la División Homicidios, dirigida por Susana Montero, realizaron entrevistas a testigos, recopilaron testimonios y relevaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Así lograron identificar a José Alberto Rojas como el presunto autor del ataque.
Allanamiento
Horas más tarde realizaron un allanamiento y concretaron su aprehensión en inmediaciones de su domicilio, ubicado en calle Manuel Alberti al 1.300. El sospechoso quedó alojado en la comisaría 6° y a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale.
Según se informó, durante las próximas horas se realizaría la audiencia de formulación de cargos, en la que el Ministerio Público Fiscal lo imputaría por homicidio simple y solicitaría medidas de coerción para resguardar el desarrollo del proceso.
El jefe de la zona 2, Armando Espeche, se refirió a la reiteración de episodios violentos y advirtió que suelen incrementarse durante esta época del año, especialmente por el consumo de alcohol y drogas.
En ese sentido, explicó que desde la Jefatura intensifican los recorridos preventivos en sectores considerados vulnerables, con el objetivo de detectar situaciones de consumo de bebidas alcohólicas o sustancias en la vía pública e intervenir antes de que deriven en otros conflictos.