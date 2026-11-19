Resumen para apurados
- Nueve clubes de rugby disputan desde este jueves hasta el 23 de noviembre el Torneo M19 Veco Villegas en Tucumán para consagrar al mejor equipo juvenil del país.
- La 39ª edición cuenta con promesas de Los Pumitas y medallistas olímpicos. Los Tordos defiende el título, mientras que Regatas Resistencia regresa tras 33 años de ausencia.
- El tradicional certamen funciona como semillero y vidriera clave para proyectar a las futuras figuras hacia el rugby profesional y los seleccionados nacionales argentinos.
El futuro del rugby argentino tendrá una nueva cita en Tucumán. Entre mañana y el 23 de noviembre, Tucumán Rugby será sede de la 39ª edición del Torneo de Clubes Campeones M19 “Veco Villegas”, que reunirá a nueve equipos de distintas regiones del país. Entre sus protagonistas habrá jugadores con experiencia internacional, participaciones en seleccionados nacionales y algunos que incluso comenzaron a dar sus primeros pasos en el rugby profesional.
Tucumán Rugby
Uno de los grandes exponentes del semillero “verdinegro” es Simón Pfister, capitán del equipo M19 que disputó el Veco Villegas en 2025, bajo la conducción de su padre, Martín Pfister. Su crecimiento fue notable: debutó profesionalmente con Tarucas, se convirtió en el máximo tryman del Mundial M20 de Georgia con ocho conquistas y fue convocado a Argentina XV. Además, tuvo protagonismo en el bicampeonato de Tucumán Rugby en el Regional del NOA.
También sobresale Juan Bautista Maris, quien conquistó la medalla de bronce con el seleccionado argentino de rugby seven en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Fue el único tucumano convocado y disputó los cinco encuentros del equipo nacional.
Jockey de Rosario
Juan Preumayr aparece como una de las principales figuras del conjunto rosarino. El medio scrum integró Los Pumitas en el Rugby Championship M20 de Sudáfrica, donde fue titular frente a Australia, y posteriormente disputó el Mundial Juvenil de Georgia. Además, durante su último año como M19 fue promovido al plantel superior de Jockey.
Otro nombre destacado es Juan Cruz Estévez, convocado al seleccionado argentino M19 para enfrentar a la Academia Nacional Italiana. También integró el equipo M17 de Jockey que se consagró campeón invicto en 2025.
Los Tordos
Los Tordos defenderá el título conquistado en 2025 con tres protagonistas de aquella consagración: Bautista Salinas, Thiago Sosa y Manuel Guerra, todos convocados a una concentración argentina M19 durante octubre.
Salinas, pilar derecho, es el de mayor recorrido. Integró Los Pumitas en el Rugby Championship M20, fue titular frente a Sudáfrica y Nueva Zelanda y posteriormente disputó el Mundial Juvenil de Georgia. También sumó experiencia en el plantel superior mendocino, campeón del Top 8 de Cuyo.
Sosa, pilar izquierdo, también jugó en Primera y fue convocado al seleccionado argentino M19 para enfrentar a la Academia Italiana. Guerra, por su parte, participó de la concentración nacional de octubre.
Sporting
Ramiro Manzo, medio scrum de 19 años, es una de las grandes figuras de Sporting de Mar del Plata. Fue capitán del seleccionado M17 marplatense en 2024, participó de concentraciones de Los Pumitas y fue incorporado al plantel de Pampas para el Súper Rugby Américas 2026.
También se destaca Dante Arabia, quien en agosto participó de una evaluación organizada por la UAR en Casa Pumas, como parte del seguimiento de juveniles con proyección nacional.
Regatas Resistencia
Regatas volverá al Veco después de 33 años de ausencia, respaldado por una temporada en la que conquistó tres títulos: el Apertura y el Oficial de la URNE, además del Reducido del Torneo Regional del Centro.
Entre sus protagonistas aparecen Maximiliano Bernad y Joaquín Aranda Soria Ojeda. Bernad, quien juega al rugby desde los cinco años, destacó el trabajo realizado desde la temporada pasada para alcanzar la clasificación. Ambos forman parte de un plantel que venció 19-5 a Taraguy en la final del Oficial.
Universitario
Lucas Arrieta, medio scrum convocado al seleccionado argentino M19 para enfrentar a la Academia Italiana, aparece entre las figuras de Universitario. También sobresalen Mateo Chiappini, centro con antecedentes en el seleccionado tucumano M17, y Felipe Ternavasio.
A ellos se suman Gerónimo Más, centro, y Santino Chico Guaraz, wing, quienes integraron el plantel que conquistó el Veco Villegas 2024 de manera invicta, tras vencer 13-0 a Jockey de Rosario. Ambos tenían apenas 16 años en aquella consagración.
Jockey de Córdoba
Tomás Binda es uno de los nombres destacados del conjunto cordobés. En septiembre integró el seleccionado argentino M19 que participó de entrenamientos y encuentros frente a la Academia Nacional Italiana, dentro del proceso de preparación para el Rugby Championship M20 y el Mundial Juvenil de 2027.
Jockey de Salta
Santiago Martos Rodríguez y Tomás Galetti integraron el seleccionado argentino de rugby seven que disputó los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Martos Rodríguez también fue convocado al seleccionado argentino M19 para enfrentar a la Academia Nacional Italiana, mientras que Galetti formó parte del plantel de 12 jugadores que representó al país en la cita olímpica juvenil.
Newman
En Newman, uno de los nombres a seguir será Facundo Lascombes, capitán de la M19 que viajará a Tucumán para disputar el Veco Villegas. El octavo ya cuenta con antecedentes destacados en las divisiones juveniles del club de Benavídez.
Este año continuó sumando protagonismo y fue titular en la goleada por 42-15 frente a Champagnat. Ahora buscará trasladar esa experiencia al torneo nacional, en una temporada especial para Newman, cuyo plantel superior acaba de conquistar el bicampeonato de la URBA.