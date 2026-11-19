Tucumán Rugby

Uno de los grandes exponentes del semillero “verdinegro” es Simón Pfister, capitán del equipo M19 que disputó el Veco Villegas en 2025, bajo la conducción de su padre, Martín Pfister. Su crecimiento fue notable: debutó profesionalmente con Tarucas, se convirtió en el máximo tryman del Mundial M20 de Georgia con ocho conquistas y fue convocado a Argentina XV. Además, tuvo protagonismo en el bicampeonato de Tucumán Rugby en el Regional del NOA.