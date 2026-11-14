Santiago Paz Posse reveló cómo fue el try con sombrerito en la final del Regional del NOA: “Instinto puro”

Una pelota en el aire. Una decisión tomada en una fracción de segundo. Y una definición que terminó desatando el festejo de miles de hinchas. Santiago Paz Posse fue uno de los protagonistas de la consagración de Tucumán Rugby, que derrotó 30-26 a Huirapuca y conquistó su segunda corona consecutiva del Regional del NOA. A los 37 minutos del primer tiempo, el jugador sorprendió con un sombrerito que terminó en el segundo try del “Verdinegro”, una conquista que permitió establecer una ventaja importante antes del descanso.