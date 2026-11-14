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Santiago Paz Posse reveló cómo fue el try con sombrerito en la final del Regional del NOA: “Instinto puro”

El jugador de Tucumán Rugby fue protagonista de una de las jugadas más destacadas del triunfo por 30-26 ante Huirapuca. Tras conquistar el bicampeonato, habló del valor histórico del título y del deseo de dejar una huella en el club.

Santiago Paz Posse anotó uno de los tries del triunfo verdinegro.
Santiago Paz Posse anotó uno de los tries del triunfo "verdinegro". Gentileza Christian Mas.
Por Redacción Deportes 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Tucumán Rugby venció 30-26 a Huirapuca y se consagró bicampeón del Regional del NOA, impulsado por un try decisivo de Santiago Paz Posse.
  • Paz Posse definió por instinto a los 37 minutos del primer tiempo. El equipo superó un bache tras el Torneo del Interior para alcanzar su tercera final consecutiva.
  • La conquista consolida un proceso histórico para el club y abre el desafío de buscar el tricampeonato regional en la próxima temporada.
Resumen generado con IA

Una pelota en el aire. Una decisión tomada en una fracción de segundo. Y una definición que terminó desatando el festejo de miles de hinchas. Santiago Paz Posse fue uno de los protagonistas de la consagración de Tucumán Rugby, que derrotó 30-26 a Huirapuca y conquistó su segunda corona consecutiva del Regional del NOA. A los 37 minutos del primer tiempo, el jugador sorprendió con un sombrerito que terminó en el segundo try del “Verdinegro”, una conquista que permitió establecer una ventaja importante antes del descanso.

La jugada tuvo una cuota de improvisación que el propio protagonista reconoció después del encuentro. Cuando le preguntaron de dónde había surgido aquel recurso técnico, Paz Posse no necesitó demasiadas explicaciones. “Instinto puro Creo que yo juego por instinto”, aseguró entre los festejos.

Sin embargo, más allá de su conquista, el jugador puso el acento en el significado colectivo del bicampeonato. Después de varios años compitiendo entre los principales equipos de la región, consideró que esta consagración representa la confirmación de un proceso que venía construyéndose desde hace tiempo.

“Creo que convalida algo que venimos laburando mucho, hace mucho tiempo. Venimos peleando arriba, por ahí no podíamos repetir de un año a otro, y creo que esto es buenísimo”, explicó.

El deseo de dejar una huella en Tucumán Rugby

Para Paz Posse, la quinta corona regional tiene un valor especial porque permite empezar a construir una etapa de continuidad. El jugador destacó que el plantel tiene la ambición de trascender los resultados de una temporada y consolidar una generación que permanezca en la memoria del club.

“Este grupo quiere hacer historia. Queremos dejar una huella fuerte en el club”, expresó.

También reconoció que este título tuvo un significado incluso mayor que el conseguido en 2025. “Este es más importante porque es para convalidar lo que se viene haciendo. Es la tercera final consecutiva que jugamos”, sostuvo.

Al analizar las claves de la victoria frente a Huirapuca, Paz Posse destacó la convicción del equipo y su rendimiento en las formaciones fijas. Consideró que esa plataforma fue fundamental para desplegar el juego ofensivo y aprovechar las oportunidades que aparecieron durante el encuentro.

La campaña, sin embargo, estuvo lejos de ser sencilla. Tucumán Rugby atravesó una racha adversa que puso en riesgo su clasificación a semifinales, aunque consiguió recuperarse en las últimas fechas. Paz Posse recordó que el equipo había perdido algo de concentración después de competir en instancias decisivas del Torneo del Interior, pero logró reencontrarse con su mejor versión.

Con el bicampeonato asegurado, el desafío de conseguir una tercera corona consecutiva ya aparece en el horizonte. “Vamos a ver el físico qué alcanza, pero sí, el grupo lo tiene que pelear”, respondió entre risas.

Antes de regresar a los festejos, el jugador dedicó la conquista a su familia, su novia y a quienes lo acompañaron durante su recorrido en el club. Una celebración personal dentro de una historia colectiva que Tucumán Rugby pretende seguir escribiendo.

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