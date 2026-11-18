La cancha que no llegó

La gran deuda quedó en la cancha sintética. “Lamentablemente no pudimos llegar. La idea era inaugurarla en el ‘Veco’, pero la lluvia nos frenó”, se lamentó Paz. Zucal precisó que faltaron cinco o seis días de trabajo, por lo que se habilitará la cancha tres de Campo Norte, a 300 metros de la sede, para seis partidos. “Hace más de un mes que está cerrada y la estuvimos cuidando: no jugó nadie, ni siquiera se entrenó”, aseguró.