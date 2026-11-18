Resumen para apurados
- Tucumán Rugby lanzó la 39ª edición del Torneo Veco Villegas M-19, que reunirá a nueve clubes campeones del 21 al 23 de noviembre en Yerba Buena para definir el título nacional.
- Creado en 1987 en tributo al DT del SIC, el certamen sumará este año a Jockey de Salta junto a ocho campeones tradicionales, disputándose en tres zonas con finales el lunes.
- Consolidado como el semillero juvenil más prestigioso del país, el torneo proyecta a futuras figuras de Los Pumas y afianza el desarrollo del rugby formativo federal.
“Que esto sea una fiesta, que los chicos disfruten y se diviertan”. El deseo de Marcelo Zucal, uno de los organizadores, resumió el espíritu con el que Tucumán Rugby presentó la 39ª edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M-19 “Veco” Villegas, que reunirá a los mejores juveniles del país del sábado 21 al lunes 23 de noviembre en Yerba Buena.
El organizador encabezó el lanzamiento junto a Julio Paz, presidente del club anfitrión, y Javier Jantus, presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena, en representación del intendente Pablo Macchiarola. La novedad fue la vuelta a los nueve equipos: a los ocho campeones habituales se sumará Jockey Club de Salta, ganador de la Liga Norte Grande.
Orgullo y continuidad
El torneo nació en 1987 y un año después adoptó el nombre de Carlos Alfredo “Veco” Villegas, histórico entrenador del SIC, ex coach de Los Pumas y socio honorario de Tucumán Rugby, fallecido ese año en un accidente aéreo.
Paz abrió la ronda de discursos. “Para los que estamos desde el inicio, este torneo es un orgullo. Pudimos mantenerlo sin interrupciones, salvo el año de la pandemia, y queremos que siga por muchos años más”, afirmó. El dirigente agradeció al equipo de trabajo y al personal. “Esto no se hace de la nada: detrás hay mucho trabajo y varios meses de organización”, remarcó.
Por sus canchas pasaron incontables Pumitas y Pumas. El ejemplo más reciente es Simón Pfister, fullback del “Verdinegro” y máximo tryman del último Mundial M-20 de Georgia, con ocho conquistas. Jantus resaltó otro aspecto. “Salieron Pumitas, salieron Pumas, salieron buenos jugadores, pero lo que más vemos es que salen buenas personas. Eso es lo que transmite el rugby”, sostuvo.
El edil leyó el decreto que declara de interés municipal esta edición, con la firma del secretario de Gobierno, Fernando de la Orden. “No es solo un papel. Lo declaramos de interés porque realmente lo sentimos”, explicó. Contó además que este año el municipio puso especial atención en la seguridad del evento.
Tres zonas
Zucal recordó que hubo nueve participantes en 2022. “Este año vimos la posibilidad y la alegría de invitar al campeón del Norte Grande. De otra manera, a los equipos de otras provincias del NOA les resulta muy difícil participar. Conlleva una dificultad, pero creo que, si no sale igual, sale mejorado”, contó.
La zona 1 estará integrada por Tucumán Rugby, Jockey Club de Córdoba y Regatas de Resistencia. En la zona 2 aparecen Los Tordos, defensor del título tras vencer 12-10 a Huirapuca en la última final; Jockey Club de Rosario y Sporting Club de Mar del Plata. La zona 3 reunirá a Universitario, campeón tucumano; Jockey Club de Salta y Newman, representante de la URBA, cuyo plantel superior acaba de consagrarse bicampeón de Buenos Aires.
Sábado y lunes
El sábado se jugarán los nueve partidos de la fase clasificatoria. La grilla tendrá un turno matutino desde las 10 y otro desde las 17 hasta la noche. “Son horarios que tenemos que respetar por el calor”, señaló Zucal. Tucumán Rugby debutará a las 11 ante Jockey Club de Córdoba y cerrará la jornada a las 21.30 frente a Regatas.
El domingo será de descanso, una pausa que el organizador defendió. “Siempre hay delegaciones que visitan, usan el club y viven una linda jornada de camaradería. No es un día perdido, sino un día para juntar fuerzas para el lunes, que es cuando se pone lindo”, describió.
El lunes, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, llegarán las definiciones. Los tres ganadores de zona y el mejor segundo irán por la Copa de Oro, cuya final se jugará a las 20.15. Los otros dos segundos y el mejor tercero disputarán un triangular por la Copa de Plata, y los terceros restantes definirán la Copa de Bronce.
La cancha que no llegó
La gran deuda quedó en la cancha sintética. “Lamentablemente no pudimos llegar. La idea era inaugurarla en el ‘Veco’, pero la lluvia nos frenó”, se lamentó Paz. Zucal precisó que faltaron cinco o seis días de trabajo, por lo que se habilitará la cancha tres de Campo Norte, a 300 metros de la sede, para seis partidos. “Hace más de un mes que está cerrada y la estuvimos cuidando: no jugó nadie, ni siquiera se entrenó”, aseguró.
El pronóstico tampoco ayuda, aunque el organizador eligió el optimismo. “Estamos todos prendiendo velas para que no llueva”.
Un equipo de todos
Zucal conoce el torneo desde adentro: su hijo llegó al club hace 22 años y él colabora desde hace 21. “El ‘Veco’ es un equipo de todos: el flaco, el alto, el que cocina, el que trabaja en la cancha”, concluyó.