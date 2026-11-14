Isaías Courel se emocionó tras el bicampeonato de Tucumán Rugby
El entrenador del “Verdinegro” celebró su primer título al frente del equipo después de una campaña marcada por las dificultades y una clasificación agónica. Tras vencer 30-26 a Huirapuca en la final del Regional del NOA, destacó el esfuerzo colectivo y evitó hablar de los desafíos de 2027.
Resumen para apurados
- Tucumán Rugby se coronó bicampeón del Regional del NOA tras vencer 30-26 a Huirapuca en Natación y Gimnasia, dándole al DT Isaías Courel su primer título tras un duro torneo.
- Courel asumió en 2026 en plena reconstrucción del plantel; tras cuatro derrotas consecutivas, el equipo clasificó a semifinales en la última fecha por diferencia de tries.
- El campeonato consolida la renovación del plantel verdinegro y ratifica su liderazgo regional, mientras el cuerpo técnico posterga planificar los desafíos del próximo año.
Las palabras no siempre alcanzan para explicar lo que significa una consagración. Mucho menos cuando el camino estuvo marcado por las dificultades, las derrotas y una clasificación que llegó en el último suspiro. Isaías Courel, entrenador de Tucumán Rugby, lo experimentó en primera persona después del triunfo por 30-26 frente a Huirapuca, que le permitió al “Verdinegro” conquistar el bicampeonato del Regional del NOA.
Visiblemente emocionado, Courel intentó describir lo que representaba aquel logro para una institución con la que mantiene un fuerte vínculo. “Es difícil”, alcanzó a expresar, mientras buscaba ordenar sus sensaciones en medio de los festejos que se desataron en Natación y Gimnasia.
La emoción tenía una explicación. Courel asumió como head coach a comienzos de 2026, después del ciclo encabezado por Hernán Macome, y debió afrontar una temporada de reconstrucción. Con un cuerpo técnico prácticamente nuevo, jugadores que comenzaban a ganar protagonismo y otros que habían dejado el plantel, el desafío consistía en sostener el nivel competitivo de un equipo que venía de consagrarse campeón regional.
El comienzo fue alentador. Tucumán Rugby mostró una propuesta basada en la velocidad, la intensidad y la fortaleza defensiva. Incluso consiguió ganar su grupo en el Torneo del Interior A y alcanzó las semifinales del Anual tucumano. Sin embargo, durante la segunda mitad del año, los resultados comenzaron a complicarse.
Cuatro derrotas consecutivas pusieron en riesgo la clasificación a las semifinales del Regional. Fue entonces cuando el entrenador insistió en la necesidad de sostener la unidad del grupo. La reacción llegó en la última fecha, con una victoria por 38-24 frente a Universitario que permitió avanzar por diferencia de tries sobre Cardenales.
Después vendría la semifinal frente a Lawn Tennis, resuelta con un try agónico de Franco Vanni. Finalmente, la victoria sobre Huirapuca terminó de coronar una remontada que parecía improbable semanas atrás.
Trabajo colectivo
Para Courel, la conquista no se explica solamente desde lo que ocurre dentro de la cancha. En medio de sus declaraciones, hizo referencia a quienes forman parte de la vida cotidiana del club, desde los entrenadores y jugadores hasta los dirigentes. Una manera de reconocer el esfuerzo colectivo detrás de una nueva estrella regional.
La consagración también ratificó la profundidad de un plantel que debió adaptarse a diferentes circunstancias y encontró respuestas en sus jugadores más experimentados y en las nuevas generaciones.
Sin embargo, cuando le preguntaron por el próximo desafío, especialmente por la participación en el Torneo del Interior A de 2027, Courel prefirió evitar cualquier proyección.
“Es problema del año que viene”, respondió. Y cuando le plantearon si la intención era avanzar paso a paso, ratificó su postura.
Después de una temporada que exigió paciencia, convicción y capacidad para sobreponerse a las adversidades, el entrenador eligió disfrutar del presente. El futuro puede esperar. Tucumán Rugby vuelve a ser campeón y Courel ya escribió su primera gran página al frente del equipo.