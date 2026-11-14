Isaías Courel se emocionó tras el bicampeonato de Tucumán Rugby

Las palabras no siempre alcanzan para explicar lo que significa una consagración. Mucho menos cuando el camino estuvo marcado por las dificultades, las derrotas y una clasificación que llegó en el último suspiro. Isaías Courel, entrenador de Tucumán Rugby, lo experimentó en primera persona después del triunfo por 30-26 frente a Huirapuca, que le permitió al “Verdinegro” conquistar el bicampeonato del Regional del NOA.