El capitán de Tucumán Rugby explicó por qué el bicampeonato tiene un significado especial: “Era una espina que tenía”
Santiago Aguilar reconoció que la conquista del Regional del NOA frente a Huirapuca le permitió saldar una cuenta pendiente desde 2024, cuando no pudo consagrarse como capitán. Además, reveló la emotiva charla que inspiró su arenga antes de la final.
Resumen para apurados
- Tucumán Rugby se coronó bicampeón del Regional del NOA al vencer 30-26 a Huirapuca, permitiendo a su capitán Santiago Aguilar saldar una deuda pendiente con el club.
- El equipo superó caídas previas en la temporada mediante un fuerte trabajo emocional, logrando ganar cinco finales consecutivas tras quebrar la sequía de títulos en 2025.
- Con este bicampeonato, el club reafirma su hegemonía en el rugby del norte argentino y Aguilar anticipó que el plantel ya apunta a buscar el tricampeonato.
El bicampeonato de Tucumán Rugby en el Regional del NOA tuvo un significado especial para Santiago Aguilar. El capitán del “Verdinegro” no solo celebró la victoria por 30-26 frente a Huirapuca, sino que también pudo saldar una cuenta pendiente desde 2024, cuando había conducido al equipo sin conseguir el título. Dos años después, volvió a llevar la cinta y esta vez pudo levantar la copa.
“Te diría que es el que más vale para mí, porque en 2024, cuando había sido capitán, no lo conseguí. Sí el año pasado, pero no siendo capitán. Era una espina que tenía poder darle yo al club un título como capitán”, reconoció Aguilar, todavía atravesado por la emoción de los festejos.
La dimensión de lo conseguido, aseguró, probablemente se comprenda mejor con el paso del tiempo. Sin embargo, hay una certeza que lo acompaña desde hace años. “Yo siempre he dicho que quería dejar el club un poquito más arriba de cuando empecé, y creo que lo estoy haciendo”, expresó.
La conquista también adquiere otra dimensión al observar el recorrido reciente del equipo. Durante años, Tucumán Rugby estuvo acostumbrado a competir en los primeros planos, aunque las instancias decisivas se transformaban en una barrera difícil de superar. El título de 2025 permitió romper esa tendencia y el de 2026 confirmó que aquella consagración no había sido una excepción.
Aguilar, sin embargo, prefirió destacar la regularidad del club antes que detenerse únicamente en las frustraciones. Recordó las semifinales del Anual, el cuarto puesto en el Torneo del Interior y las finales disputadas como ejemplos de una institución que nunca dejó de competir.
“Hay que estar agradecidos de jugar en este club, que siempre está arriba, siempre pelea. Ahora les dejo un poquito el legado a los chicos de que se puede y que hay que intentar, intentar, intentar”, sostuvo.
Una arenga marcada por la emoción
El camino hacia el bicampeonato tampoco estuvo exento de dificultades. Después de las derrotas que golpearon al equipo durante la temporada, especialmente la sufrida frente a Duendes en el Torneo del Interior, el plantel necesitó reconstruirse desde lo emocional.
Aguilar explicó que la respuesta apareció en las conversaciones internas, en la posibilidad de expresar aquello que cada jugador llevaba guardado y en la necesidad de recuperar la confianza colectiva. Más que una modificación exclusivamente rugbística, el equipo necesitaba reencontrarse consigo mismo.
Esa sensibilidad también estuvo presente en la arenga previa a la final. Antes de salir a la cancha, el capitán había conversado con dos compañeros que atravesaban situaciones diferentes. Uno disfrutaba del lugar que le había tocado ocupar; el otro lloraba por haber quedado fuera del equipo. Aquellas imágenes terminaron marcando sus últimas palabras frente al plantel.
“Me tocó mucho hablar con esas dos personas. Fue transmitirles que vivamos el presente, que vivamos lo que tenemos. La oportunidad es una sola. El año que viene será otra, pero la oportunidad es hoy y hay que tomarla, agarrarla y hacerla propia”, recordó.
La respuesta llegó dentro de la cancha. Tucumán Rugby volvió a imponerse en una instancia decisiva y prolongó una racha que, según Aguilar, explica buena parte de la transformación del equipo. “Venimos jugando hace cinco partidos finales y ganamos los cinco. Te diría que esos fueron los mejores partidos del año”, destacó.
Aquella espina de 2024 quedó finalmente atrás. Esta vez, Aguilar pudo levantar la copa con la responsabilidad de conducir al equipo y la satisfacción de haber cumplido un objetivo personal. Pero la ambición no terminó con los festejos. Cuando le preguntaron por la posibilidad de conquistar el tricampeonato, no necesitó demasiadas palabras. “Siempre vamos por todo”, sentenció.