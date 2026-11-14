“Esto no puede ser”: el barrial y la falta de espacio complicaron la final del Regional del NOA

Resumen para apurados
- El sábado, la final del Regional del NOA en Natación y Gimnasia se vio colapsada por el barro y la falta de capacidad tras una fuerte tormenta que anegó el predio tucumano.
- Una lluvia nocturna tras un día de 40 grados causó anegamientos severos. Hinchas de Huirapuca y Tucumán Rugby debieron sortear fango para acceder a tribunas repletas.
- Las quejas por la elección de la sede abren el debate sobre la infraestructura para finales del rugby regional, empañando la imagen del torneo ante delegaciones del país.
La tormenta de la madrugada del sábado había bajado la temperatura respecto al viernes —cuando el termómetro rozó los 40 grados—, pero dejó a la sede de la final del Regional del NOA convertida en un problema. Llegar a las distintas tribunas, a la cantina del club o a la zona de los food trucks exigió calcular bien cada paso: el predio de Natación y Gimnasia acumulaba charcos de diverso tamaño, el pasto estaba blando y el barro no distinguió entre zapatillas nuevas o viejas, ni entre hinchas veteranos o chicos de categorías infantiles.
Los menores sacaron el mejor provecho de la situación: en la esquina con el charco más profundo, donde el agua llegaba a los tobillos, un grupo de niños aprovechó el calor que quedaba para meterse y mojarse entre ellos, ajenos al partido y felices con el barro hasta las rodillas.
Los hinchas de Huirapuca tuvieron el peor de los recorridos. El sector que les correspondía en las tribunas era el más inaccesible: para llegar, no había otra opción que cruzar la parte más inundada y con el piso más fangoso. Los que no querían ensuciarse aguantaron unos minutos, pero al ver que no había alternativa, terminaron aceptando el destino con tal de no perderse el encuentro.
La elección de la sede generó quejas desde temprano, sobre todo entre los más grandes. “Esto no puede ser”, era el comentario que se repetía entre grupos de hinchas que sacudían el lodo de su calzado. Nadie que entrara al predio esa tarde se fue con los pies limpios.
A todo eso se sumó un marco de público que desbordó la capacidad del recinto. Las tribunas estuvieron llenas de punta a punta antes del pitazo inicial y el perímetro quedó rodeado en sus cuatro costados. Quienes no consiguieron ubicación en las gradas tuvieron que apoyarse sobre las barandas en tres y cuatro filas de profundidad, estirando el cuello por encima de hombros ajenos para intentar ver las acciones.
Entre la multitud se destacaba también la presencia de delegaciones de otras provincias, llegadas a Tucumán por la celebración del Concentrado del Argentino M17. Un grupo de jugadores de la Unión del Nordeste ocupó un pequeño sector del lado de Huirapuca y, por supuesto, terminó pasado por agua. Para todos ellos, en su visita a la final de uno de los regionales más importantes del país, la postal del predio anegado y las tribunas desbordadas seguramente no dejó la impresión que esperaban.