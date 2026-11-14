“Esto no puede ser”: el barrial y la falta de espacio complicaron la final del Regional del NOA

Entre la multitud se destacaba también la presencia de delegaciones de otras provincias, llegadas a Tucumán por la celebración del Concentrado del Argentino M17. Un grupo de jugadores de la Unión del Nordeste ocupó un pequeño sector del lado de Huirapuca y, por supuesto, terminó pasado por agua. Para todos ellos, en su visita a la final de uno de los regionales más importantes del país, la postal del predio anegado y las tribunas desbordadas seguramente no dejó la impresión que esperaban.