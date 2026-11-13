El héroe de Tucumán Rugby que dividió a su familia por el rugby y ahora sueña con otra hazaña

Durante algunos segundos, el tiempo pareció detenerse. Tucumán Rugby estaba al borde de la eliminación frente a Lawn Tennis, pero todavía quedaba una última oportunidad. Entonces apareció Franco Vanni, apoyó el try que estableció el 27-25 y desató una celebración que transformó la angustia en euforia. El “Verdinegro” estaba en la final del Regional del NOA y él acababa de protagonizar uno de esos momentos que cualquier jugador imagina desde chico.