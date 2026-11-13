El héroe de Tucumán Rugby que dividió a su familia por el rugby y ahora sueña con otra hazaña
Franco Vanni fue el autor del try agónico que clasificó al “Verdinegro” a la final del Regional del NOA. Aunque defiende los colores de Tucumán Rugby, parte de su familia está ligada a Universitario, donde juegan sus primos.
Resumen para apurados
- Franco Vanni clasificó a Tucumán Rugby a la final del Regional del NOA tras apoyar un try agónico ante Lawn Tennis en Tucumán para buscar el bicampeonato.
- El agónico 27-25 revirtió la derrota sobre el final. Vanni creció en el club por su padre, en contraste con sus primos que defienden los colores de Universitario.
- Tucumán Rugby enfrentará este sábado a Huirapuca por el título, en lo que significará la primera final del certamen que Vanni disputará dentro del campo de juego.
Durante algunos segundos, el tiempo pareció detenerse. Tucumán Rugby estaba al borde de la eliminación frente a Lawn Tennis, pero todavía quedaba una última oportunidad. Entonces apareció Franco Vanni, apoyó el try que estableció el 27-25 y desató una celebración que transformó la angustia en euforia. El “Verdinegro” estaba en la final del Regional del NOA y él acababa de protagonizar uno de esos momentos que cualquier jugador imagina desde chico.
Dos días después, Vanni intentaba dejar atrás aquella jugada para concentrarse en el próximo desafío. Este sábado, desde las 16, Tucumán Rugby enfrentará a Huirapuca en la cancha de Natación y Gimnasia, con la posibilidad de conquistar el bicampeonato.
“En el momento fue algo inexplicable. Ahora, con la cabeza fría, ya podemos dejar de pensar tanto en lo que pasó y empezar a concentrarnos en lo que viene”, explicó.
Aunque no imaginaba convertirse en protagonista, cuando el encuentro ingresó en sus últimos minutos comenzó a pensar que todavía podía aparecer una oportunidad.
“Siempre tuve la sensación de que nos llevábamos el partido. Al final, cuando quedaba muy poco tiempo y no teníamos la pelota, empezás a dudar, pero la confianza siempre estuvo”, recordó.
Una familia dividida por el rugby
Detrás de aquella remontada también hay una historia familiar particular. Franco creció vinculado a Tucumán Rugby por influencia de su padre, que había jugado en la institución. Sin embargo, sus primos siguieron otro camino y encontraron su lugar en Universitario.
Tomás Vanni y Patricio Mas forman parte de esa rama familiar ligada a la “Serpiente”. Así, los enfrentamientos entre ambos clubes adquieren un significado especial, porque la rivalidad deportiva también se traslada a las reuniones familiares.
“Mi viejo siempre jugó acá, así que obviamente arranqué en Tucumán Rugby por él. A mis primos los llevó mi tío Cristian a Universitario cuando eran chicos y se quedaron ahí”, contó.
Franco vivió recientemente su primer enfrentamiento directo contra uno de sus primos. Fue ante Universitario, en el cierre de la fase regular, cuando las simpatías familiares quedaron repartidas.
“Estuvimos juntos el día anterior al partido y estaba todo muy picado. Había mucha ansiedad”, recordó entre risas.
Aquella rivalidad quedó momentáneamente de lado durante la semifinal frente a Lawn Tennis. Esta vez, todos acompañaron al mismo protagonista.
“Ya la pica había pasado contra Universitario, cuando sí se dividió bastante la familia. Esta vez estábamos todos del mismo lado. Estaban contentos y me felicitaron”, señaló.
Un sueño que espera su último capítulo
La clasificación también abrió una posibilidad inédita para Vanni: disputar su primera final del Regional del NOA. Aunque Tucumán Rugby conquistó el campeonato en 2025, él todavía no experimentó desde adentro una definición de esta magnitud.
“Son los partidos que uno sueña jugar desde chico. Cuando los vivís del otro lado, siempre pensás qué lindo sería estar adentro de la cancha. Si me toca, sería tachar un sueño de la lista”, expresó.
Huirapuca también consiguió una clasificación ajustada y promete un enfrentamiento físico, en el que las formaciones fijas tendrán especial importancia.
Después de convertirse en el héroe de una semifinal inolvidable, Franco sabe que todavía queda un paso. El try frente a Lawn Tennis ya forma parte de su historia. Ahora quiere que aquella jugada sea recordada como el comienzo de una alegría todavía mayor.