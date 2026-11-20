Lejos de los grandes tratados o las fórmulas jurídicas detalladas, el documento suscrito por Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin tras su cumbre en la Villa Kylin de Shenzhen se apoya en un texto conciso, compuesto por un preámbulo y cuatro puntos puntuales. Difundido por la agencia TASS y medios estatales chinos, el pronunciamiento busca proyectar entendimiento entre las tres potencias pero deja fuera referencias directas a Ucrania, Irán y Taiwán, aun cuando esos frentes sobrevolaron toda la cita.
En su tramo inicial, los tres mandatarios agradecen a Pekín la organización del encuentro -Trump y Putin elogian el carácter histórico de la cumbre- y fijan una declaración general de intenciones en defensa de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. A partir de ahí, el texto desmenuza cuatro ejes específicos con alcance político y práctico desigual.
Puntos bajo la lupa
El primer apartado pone el foco en el sistema multilateral y compromete a Washington, Pekín y Moscú -en su condición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad- a impulsar una reforma de la ONU para que el organismo responda con mayor eficacia a las crisis globales y cumpla su función de preservar la paz.
El segundo punto apunta al bolsillo y a las cadenas de suministro. Los firmantes anuncian su intención de incrementar la producción y el abastecimiento de combustibles refinados en beneficio de todos los países, con el objetivo de sostener un flujo energético estable. La cláusula cobra peso ante las tensiones en el suministro de crudo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que empujaron al alza los precios en los mercados y en los surtidores.
El tercer acápite introduce una señal jurídica y diplomática de alto impacto. El texto subraya la importancia central del consentimiento de los Estados y del respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales, al tiempo que advierte que la Corte Penal Internacional y cortes similares no deben excederse ni abusar de su jurisdicción. Detrás de esa formulación asoman intereses convergentes y posturas propias: la orden de arresto dictada en 2023 contra Putin por la deportación de niños ucranianos, el rechazo de Washington al tribunal y el hecho de que ni Estados Unidos ni China integren el estatuto de ese organismo.
El cuarto punto aborda el terreno atómico. Los tres líderes ratifican que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse, y anuncian que abrirán un diálogo orientado a reducir riesgos nucleares y frenar la proliferación. La señal llega después de que en febrero caducara el tratado New START, el último acuerdo bilateral que limitaba los arsenales estratégicos desplegados y los lanzadores de Estados Unidos y Rusia, con topes de 1.550 ojivas y 800 lanzadores.
Sin plazos ni cifras
A pesar del peso simbólico de ver reunidos en una misma mesa a los jefes de Estado de las tres mayores potencias atómicas, el documento evita compromisos verificables. No fija cronogramas ni mecanismos formales para el control o recorte de ojivas, ni establece volúmenes o metas numéricas para ampliar la oferta de refinados.
Tampoco resuelve las diferencias de fondo en materia nuclear. Mientras Washington sostiene que cualquier esquema de limitación debe involucrar a China, Pekín insiste en que Estados Unidos y Rusia deben reducir primero sus arsenales, mucho mayores, antes de discutir los suyos.
Tras el encuentro, la cadena estatal CCTV calificó la cita como positiva, constructiva y altamente productiva, mientras el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, aclaró que Ucrania no ocupó el centro de la conversación.
Por su parte, el canciller ruso Serguéi Lavrov y el asesor presidencial Yuri Ushakov destacaron el buen clima de trabajo, aunque el texto final dejó las definiciones más espinosas pendientes para otra instancia.