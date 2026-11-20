El tercer acápite introduce una señal jurídica y diplomática de alto impacto. El texto subraya la importancia central del consentimiento de los Estados y del respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales, al tiempo que advierte que la Corte Penal Internacional y cortes similares no deben excederse ni abusar de su jurisdicción. Detrás de esa formulación asoman intereses convergentes y posturas propias: la orden de arresto dictada en 2023 contra Putin por la deportación de niños ucranianos, el rechazo de Washington al tribunal y el hecho de que ni Estados Unidos ni China integren el estatuto de ese organismo.