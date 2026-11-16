Estonia anunció que cerrará su frontera con Rusia.

“Estonia cerrará todos los pasos fronterizos entre Estonia y Rusia a partir del 1 de diciembre”, publicó en la red social X el ministro de Relaciones Exteriores, Margus Tsahkna, citando “pruebas claras” de que el GRU ordenó el ataque.
Previamente, el primer ministro estonio, Kristen Michal, escribió en la misma red social que el GRU ordenó el sábado por la noche un “intento de sabotaje” contra la empresa local de defensa Threod Systems.
“Se evitaron daños mayores gracias al refuerzo de las medidas de seguridad y a una rápida reacción de las fuerzas del orden. Los atacantes fueron detenidos”, añadió.
La frontera entre Estonia y Rusia es una de las pocas por las que todavía es posible viajar entre la nación presidida por Vladimir Putin y la Unión Europea (UE) por vía terrestre.
Tsahkna advirtió que “Rusia debe entender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias”. “Los intentos de intimidar, desestabilizar o socavar nuestra seguridad no quedarán sin respuesta”, subrayó el canciller. Además, agregó que ya informó de la decisión a sus homólogos de Finlandia, Letonia y Lituania.
El jefe de la diplomacia de Estonia aseguró que el cierre de la frontera reducirá la capacidad de Rusia de llevar a cabo “actividades hostiles” en el país báltico y fortalecerá los esfuerzos para impedir que se evadan las sanciones contra Moscú, puntualizó la agencia EFE.
Fábrica de drones
La fábrica de drones ubicada a las afueras de Tallín fue incendiada en la madrugada del sábado. Ocho individuos, cuya nacionalidad no trascendió, fueron detenido en relación con el presunto ataque, que no afectó el funcionamiento de la fábrica tras ser abortado por el personal de seguridad.
En la actualidad, Estonia mantiene operativos tres pasos fronterizos con Rusia: Narva, especialmente concurrido, Luhamaa y Koidula, por los que pueden pasar durante 12 horas al día ciudadanos particulares y camiones con mercancías.
Como antecedente, Finlandia decidió cerrar su frontera con Rusia en 2023. Desde esa fecha las únicas fronteras terrestres por las que se puede viajar a Rusia desde el continente europeo que siguen operativas son las de Estonia y Letonia, si no se tiene en cuenta el pequeño enclave ruso de Kaliningrado, que limita con Lituania y con Polonia.