Estonia anunció que cerrará su frontera con Rusia.

Como antecedente, Finlandia decidió cerrar su frontera con Rusia en 2023. Desde esa fecha las únicas fronteras terrestres por las que se puede viajar a Rusia desde el continente europeo que siguen operativas son las de Estonia y Letonia, si no se tiene en cuenta el pequeño enclave ruso de Kaliningrado, que limita con Lituania y con Polonia.