El tono subió varios grados en Shenzhen y volvió a dejar en claro que la diplomacia de salón convive con una guerra sin pausas en el terreno. Desde China, donde participó de las actividades ligadas a la cumbre de la APEC y mantuvo contactos de alto voltaje, Vladimir Putin reaccionó con dureza a la ofensiva ucraniana contra el puente de Crimea y advirtió que Moscú responderá con un golpe mucho más severo.
El mandatario ruso sostuvo que la réplica de su país será considerablemente más dolorosa que lo ejecutado por Kiev sobre la estratégica estructura que conecta la península anexada con el territorio continental ruso. La advertencia llegó tras una serie de ataques ucranianos en pocos días -el tercero de la semana- que provocaron daños visibles en el puente de Kerch, el desplome de tramos viales y alteraciones en la circulación ferroviaria y vial en la zona.
Para Moscú, el puente no es un paso cualquiera: representa tanto una pieza logística clave para sostener el abastecimiento y la movilidad en el sur como un símbolo político de la anexión de Crimea impuesta en 2014. Que Ucrania haya logrado golpearlo de manera reiterada en medio de una agenda internacional cargada de movimientos diplomáticos irritó a la cúpula rusa, que abrió investigaciones y prometió que las acciones no quedarán sin castigo.
Desde Kiev, en cambio, las autoridades militares y políticas leyeron la ofensiva como parte de una campaña sostenida para erosionar las líneas logísticas que alimentan a las fuerzas rusas en el frente sur, por lo que están preparados para reaccionar.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó los golpes como el resultado de una planificación prolongada destinada a degradar capacidades militares del enemigo, mientras funcionarios de su gobierno celebraron el impacto simbólico y operativo de haber puesto en jaque una de las obras más custodiadas por Rusia.
Complicaciones
Al perder parte de su conexión vial más directa sobre el estrecho de Kerch y con otros pasos y corredores terrestres bajo vigilancia constante, las fuerzas rusas quedan obligadas a reordenar el traslado de combustible, municiones y suministros por rutas más largas o alternativas, lo que añade un factor de presión adicional en el sur mientras se multiplican los cruces militares y diplomáticos.
El choque discursivo expone una paradoja recurrente en este conflicto. Mientras en los foros internacionales se multiplican las señales, los gestos protocolares y las conversaciones sobre equilibrios globales y posibles salidas negociadas, en el campo de batalla cada golpe sobre una vía vital alimenta la lógica de acción y represalia.
Con el invierno apretando y las rutas logísticas bajo fuego constante, la promesa de Putin anticipa nuevos episodios de tensión en el Mar Negro y en los frentes del sur. En esta guerra de desgaste, cada daño sobre el hormigón o el acero parece traer consigo el anuncio del próximo estallido.