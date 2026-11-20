El tono subió varios grados en Shenzhen y volvió a dejar en claro que la diplomacia de salón convive con una guerra sin pausas en el terreno. Desde China, donde participó de las actividades ligadas a la cumbre de la APEC y mantuvo contactos de alto voltaje, Vladimir Putin reaccionó con dureza a la ofensiva ucraniana contra el puente de Crimea y advirtió que Moscú responderá con un golpe mucho más severo.