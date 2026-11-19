Resumen para apurados
- En la Legislatura de Tucumán, el ministro Daniel Abad evitó confirmar aumentos o un bono a estatales porque su otorgamiento dependerá de la recaudación provincial.
- Tras defender el Presupuesto, el funcionario aclaró que aún no hubo pedidos gremiales formales y alertó sobre la continua caída en la recaudación de IVA e Ingresos Brutos.
- La Provincia analizará los datos fiscales de noviembre para que el gobernador defina en el corto plazo si es viable otorgar una mejora salarial antes de fin de año.
El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, evitó anticipar si el Gobierno provincial otorgará un aumento salarial a los empleados públicos o pagará un bono de fin de año. Luego de defender el proyecto de Presupuesto 2027 ante los legisladores en la Legislatura, el funcionario sostuvo que cualquier decisión dependerá de la evolución de la recaudación y de las posibilidades financieras de la Provincia.
Consultado sobre los planteos de los gremios para reabrir las negociaciones paritarias, Abad afirmó que hasta el momento no recibió un pedido formal de los sindicatos. No obstante, aseguró que el Gobierno analizará las solicitudes cuando sean presentadas.
“Todavía no nos ha llegado el pedido concreto. En el momento en que nos llegue, nosotros lo vamos a analizar”, explicó.
El titular de la cartera económica tampoco confirmó si Tucumán está en condiciones de afrontar una nueva mejora salarial. “No le puedo contestar en este momento si estamos en condiciones o no, porque esto es un día a día”, respondió.
En ese sentido, advirtió que la recaudación provincial viene registrando caídas mensuales y señaló que el Gobierno seguirá de cerca el comportamiento de dos tributos fundamentales para las finanzas públicas: el impuesto al valor agregado (IVA), que refleja la evolución del consumo, y el impuesto sobre los ingresos brutos, de jurisdicción provincial.
“Vamos a ver cómo se comportó la recaudación de noviembre. En función de eso, nos sentaremos con el gobernador y veremos las posibilidades. Le daremos una respuesta en el corto plazo”, anticipó Abad.
Qué dijo Abad sobre un posible bono de fin de año
El ministro también fue consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno provincial otorgue un bono extraordinario a los trabajadores estatales, en un escenario de reclamos sindicales por la pérdida del poder adquisitivo.
Sobre ese punto, evitó generar expectativas y aclaró que todavía no hay una definición tomada.
“No queremos generar expectativas, nunca las hemos generado. En el momento en que se tome la decisión, el gobernador lo va a comunicar en conferencia de prensa”, sostuvo.