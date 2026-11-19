El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, evitó anticipar si el Gobierno provincial otorgará un aumento salarial a los empleados públicos o pagará un bono de fin de año. Luego de defender el proyecto de Presupuesto 2027 ante los legisladores en la Legislatura, el funcionario sostuvo que cualquier decisión dependerá de la evolución de la recaudación y de las posibilidades financieras de la Provincia.