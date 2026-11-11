El Ejecutivo tucumano impone reglas para cambios presupuestarios de otros poderes

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No es la primera vez que el proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo busca limitar de algún modo o poner reglas al gasto de los otros poderes. El año pasado, por ejemplo, el PE incluyó en el proyecto un artículo para condicionar las transferencias mensuales a otros poderes y organismos de control a la recaudación efectiva de Rentas Generales. En la comisión, sin embargo, se modificó esa propuesta y se dejó especificado que las transferencias a los poderes Legislativo y Judicial; a los ministerios Fiscal y Pupilar y de la Defensa; y los tribunales de Cuentas y Fiscal se harán efectivas según las disposiciones legales vigentes. Es decir, sin condicionamientos. Y así salió la Ley 9.942, que está vigente.