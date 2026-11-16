Resumen para apurados
- En Tucumán, la política local registró cruces opositores por presuntos acuerdos, reclamos salariales en el Concejo y un sondeo de CB Consultora favorable a Osvaldo Jaldo.
- Macchiarola cuestionó a CREO tras un narcotest, mientras empleados del Concejo aguardan pagos de octubre y Catalán (LLA) criticó a Jaldo por el debate sobre las PASO.
- Estas tensiones partidarias y disputas institucionales perfilan las futuras negociaciones electorales de 2025 y la recomposición de los frentes opositores provinciales.
Un intendente sometido al "narcotest" y el dardo a CREO
Yerba Buena dio a conocer los primeros resultados de los narcotest realizados a funcionarios municipales y concejales. Hubo seis voluntarios, y posteriormente, seis resultados negativos. Uno de ellos fue el del intendente Pablo Macchiarola, quien tras los análisis aprovechó para hablar sobre política. Consultado por el armado de alianzas no peronistas, el jefe municipal señaló que hace tiempo insisten con la búsqueda de unidad pero que le "llama poderosamente la atención" que CREO haya firmado la presentación judicial contra la candidatura de Jaldo y luego la retire. "Nos hace dudar seriamente de que este grupo político de Catalán y compañía tengan un acuerdo con el Gobierno de la Provincia", lanzó.
Día 16: todavía hay cuentas vacías en el Concejo Deliberante
Siguen los disgustos entre el personal de bloque del Concejo Deliberante. Sucede que los empleados con cargo político que dependen de Presidencia, al contrario del resto del cuerpo, aún no han percibido la liquidación de haberes correspondiente a octubre. Esta situación podría corregirse mañana. Mientras eso sucede, se espera un nuevo alivio económico, proveniente de la Municipalidad capitalina, para los empleados de planta permanente y transitoria. Según se comenta, los trabajadores podrían recibir el bono de $130.000 que entregó la intendenta Rossana Chahla a los municipales la semana pasada.
Primer lugar para Jaldo, y Chahla entre los ocho mejores
Una encuesta de CB Global Data posiciona al tucumano Osvaldo Jaldo como el gobernador mejor valorado del país. El tranqueño suma en tal sondeo un 57,2% de imagen positiva, y es seguido por Rolando Figueroa (Neuquén), con un 56,7%; y por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con un 56%. Los tres peores calificados de noviembre fueron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires) y, por último, Alfredo Cornejo (Mendoza). En cuanto al ranking de jefes municipales, la intendenta Rossana Chahla alcanza el puesto cuatro con un 57,2% de imagen positiva, ubicándose entre los ocho mejores de Argentina según la encuestadora.
El mensaje que dejó León XIV entre peronistas
El espacio Convergencia de Peronistas, integrado por Antonio "Tony" Álvarez, se manifestó con una reflexión política tras la visita del Papa León XIV. "Como dijo José Mayans, (Javier) Milei vio, escuchó, pero no sabe si comprendió, ya que si fuera así debería cambiar el proyecto de Presupuesto, las jubilaciones, las asignaciones para Educación, la Universidad, la Discapacidad…", enumeró el frente en un comunicado. Luego, el espacio peronista sembró la duda de si el resto de los gobernantes se hizo eco de las palabras del Papa, y planteó: "los de Convergencia de Peronistas sí lo vimos, escuchamos y comprendimos lo que dijo León XIV y vamos a obrar en consecuencia. Hasta que se vayan, o hasta que junto al Pueblo los corramos con la fuerza de la democracia"
Catalán, Jaldo y un nuevo cruce por la eliminación de las PASO
El referente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó al gobernador Osvaldo Jaldo por su rechazo a la eliminación de las PASO y lo acusó de sostener un sistema electoral “arcaico, tramposo y obsoleto”. A través de sus redes sociales, el candidato cuestionó el costo económico del sistema. “Les cuesta a los argentinos alrededor de U$S 200 millones para resolver las internas de los partidos políticos. Es decir, se obliga a millones de ciudadanos a ir a votar y se gastan recursos públicos para solucionar las peleas de los dirigentes dentro de sus propios espacios”, señaló.