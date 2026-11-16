El mensaje que dejó León XIV entre peronistas

El espacio Convergencia de Peronistas, integrado por Antonio "Tony" Álvarez, se manifestó con una reflexión política tras la visita del Papa León XIV. "Como dijo José Mayans, (Javier) Milei vio, escuchó, pero no sabe si comprendió, ya que si fuera así debería cambiar el proyecto de Presupuesto, las jubilaciones, las asignaciones para Educación, la Universidad, la Discapacidad…", enumeró el frente en un comunicado. Luego, el espacio peronista sembró la duda de si el resto de los gobernantes se hizo eco de las palabras del Papa, y planteó: "los de Convergencia de Peronistas sí lo vimos, escuchamos y comprendimos lo que dijo León XIV y vamos a obrar en consecuencia. Hasta que se vayan, o hasta que junto al Pueblo los corramos con la fuerza de la democracia"