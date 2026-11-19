Resumen para apurados
- Según informó el oficialismo, Diego Santilli celebró el dictamen en el Senado para suspender las PASO en 2027, alegando demandas ciudadanas y ahorro de 200 millones de dólares.
- La Comisión de Asuntos Constitucionales logró 11 firmas tras acordar con gobernadores aliados acotar la medida a 2027 y retirar la habilitación de listas colectoras.
- La iniciativa deberá debatirse en el recinto del Senado y luego en Diputados, formando parte de una agenda que incluye proyectos como Ficha Limpia y Boleta Única.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró el avance legislativo del proyecto que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027 y destacó el respaldo político conseguido por el oficialismo en el Senado. “Dimos un puntapié inicial a algo que la sociedad nos demanda hace muchos años, que es no ir a votar seis veces en un año”, afirmó.
Luego de la firma del dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, el funcionario agradeció el acompañamiento de los gobernadores y de los senadores y diputados que participaron de las negociaciones. Consideró que el acuerdo representa una señal política y una respuesta a un reclamo que, según sostuvo, lleva tiempo instalado entre los ciudadanos.
“Los argentinos dimos un mensaje claro de que estamos del lado de la sociedad, de lo que la sociedad nos viene demandando hace mucho tiempo”, expresó Santilli, quien calificó como un “paso enorme” el entendimiento alcanzado.
PASO: el Gobierno consiguió dictamen en el Senado
El oficialismo reunió 11 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para conseguir el dictamen de mayoría, una más de las diez que necesitaba. El resultado fue producto de una negociación con bloques aliados y gobernadores que se extendió durante varios días y obligó a la Casa Rosada a introducir modificaciones en la propuesta original.
Uno de los cambios centrales fue dejar de lado la eliminación definitiva de las primarias y establecer su suspensión por única vez para los comicios nacionales de 2027. También se retiró la posibilidad de incorporar listas colectoras, un mecanismo que había aparecido en versiones anteriores del proyecto y que buscaba facilitar los acuerdos electorales con los mandatarios provinciales.
La iniciativa todavía debe ser debatida en el recinto del Senado y, posteriormente, obtener la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley. El oficialismo pretende llevarla al recinto de la Cámara alta el jueves 26 de noviembre, durante las últimas sesiones ordinarias del año.
Santilli defendió el ahorro electoral y reclamó una reforma política
Durante su exposición, el jefe de Gabinete puso el acento en el costo económico de las primarias y cuestionó la cantidad de veces que los ciudadanos deben acudir a las urnas durante un año electoral. Según las estimaciones del Gobierno, mantener las PASO implica un gasto cercano a los U$S 200 millones.
“Que no le cueste 200 millones de dólares a los argentinos, que no tengan que ir seis veces a votar”, planteó el funcionario. Además, defendió que sean los propios partidos políticos los que resuelvan sus candidaturas y alianzas electorales. “La política defina la política”, sintetizó.
Santilli también vinculó el entendimiento parlamentario con otras iniciativas que integran la agenda de reforma electoral de la administración de Javier Milei. Entre ellas mencionó la implementación de Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y la eliminación de la veda electoral que restringe determinadas actividades comerciales durante las jornadas de votación.
“Que salga Ficha Limpia de una vez por todas, que tengamos ley y que los argentinos el año que viene podamos definir”, reclamó.
La negociación con los gobernadores, clave para el acuerdo
El respaldo de los mandatarios provinciales resultó determinante para destrabar el tratamiento de la iniciativa. El Gobierno necesitaba ampliar su base de apoyos en el Senado para reunir las firmas del dictamen y, posteriormente, conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto.
Las conversaciones encabezadas por Santilli incluyeron a gobernadores de distintos espacios políticos, que plantearon objeciones y reclamos vinculados con las reglas de competencia electoral y el armado de las listas para 2027. Para garantizar el acompañamiento de sus aliados, el oficialismo aceptó modificar aspectos centrales de la propuesta inicial.
Tras destacar el entendimiento, el jefe de Gabinete también hizo referencia al modelo de desarrollo que impulsa el Gobierno y a la necesidad de generar condiciones para sostener el crecimiento económico en el largo plazo.
“Hoy la sociedad nos pide poner en valor nuestros recursos, cuidándolos y protegiéndolos, cuidando nuestro medio ambiente, respetando las normas, pero produciendo y poniendo a la Argentina en un sendero de crecimiento de 20, 30, 40 años ininterrumpidos”, sostuvo.
Finalmente, vinculó ese objetivo con las oportunidades para las próximas generaciones: “Para que las generaciones de las generaciones tengan educación, salud, desarrollo, trabajo y futuro. Ese es el camino”, resaltó.