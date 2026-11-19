El jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró el avance legislativo del proyecto que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027 y destacó el respaldo político conseguido por el oficialismo en el Senado. “Dimos un puntapié inicial a algo que la sociedad nos demanda hace muchos años, que es no ir a votar seis veces en un año”, afirmó.