A ese respaldo se agregaron los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez. También firmaron Flavio Fama, quien se retiró durante la tarde y regresó para acompañar el dictamen, y los peronistas disidentes Carlos Espínola y Alejandra Vigo. De esta manera, el oficialismo consiguió 11 firmas, cuando necesitaba 10 para alcanzar la mayoría.