El Gobierno logró dictamen para la reforma electoral: qué día se tratará la suspensión de las PASO en el Senado
El proyecto elimina las elecciones primarias para el próximo año, descarta las colectoras e introduce modificaciones en Ficha Limpia, el financiamiento de los espacios publicitarios y la elección de representantes del Parlasur.
La administración del presidente Javier Milei logró este miércoles reunir los apoyos necesarios en el Senado y firmó el dictamen de mayoría para avanzar con la reforma política. El principal objetivo de la iniciativa es suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027, aunque el texto también contempla cambios en distintos aspectos del sistema electoral.
El proyecto llegará al recinto con modificaciones respecto de su versión original. Finalmente, se descartó la posibilidad de incorporar colectoras y todavía persisten algunas dudas sobre determinados puntos de la propuesta. La intención es debatirla en una sesión prevista, en principio, para el jueves 26.
Para conseguir el despacho, La Libertad Avanza logró sumar las firmas de sus seis representantes: Patricia Bullrich, Agustín Coto, María Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta.
A ese respaldo se agregaron los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez. También firmaron Flavio Fama, quien se retiró durante la tarde y regresó para acompañar el dictamen, y los peronistas disidentes Carlos Espínola y Alejandra Vigo. De esta manera, el oficialismo consiguió 11 firmas, cuando necesitaba 10 para alcanzar la mayoría.
Qué cambios establece el proyecto para las elecciones de 2027
El proyecto modifica el régimen de Ficha Limpia: impedirá ser candidato a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por determinados delitos, con algunas precisiones sobre el momento en que se dicte la sentencia.
También reduce del 5% al 2,5% el tiempo de programación que los medios deben ceder gratuitamente para publicidad electoral.
En cuanto al Parlasur, los 24 representantes provinciales serían designados por las legislaturas locales, mientras que los 19 del distrito único se repartirían entre Diputados (12) y el Senado (7).
La iniciativa también limita los debates presidenciales a los candidatos que lleguen al balotaje. Todavía resta definir si serán obligatorios u optativos. Por último, habilita la incorporación de categorías provinciales y municipales a la Boleta Única de Papel cuando coincidan con los comicios nacionales, bajo las condiciones previstas en la normativa electoral.