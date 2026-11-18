El Gobierno busca avanzar con la reforma política en el Senado y trabaja para conseguir el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En medio de una jornada de negociaciones, el oficialismo aceptó retirar uno de los artículos que generaba mayores diferencias con los bloques aliados, con el objetivo de reunir los consensos necesarios para impulsar el proyecto.