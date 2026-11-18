Resumen para apurados
- El oficialismo en el Senado acordó retirar las listas colectoras del proyecto de reforma electoral para destrabar el dictamen y debatirlo en el recinto.
- La eliminación de colectoras saldó objeciones del PRO, manteniendo la suspensión de las PASO para 2027, Ficha Limpia y la baja de publicidad electoral.
- Con estos acuerdos, la iniciativa podría tratarse en el recinto el próximo jueves, buscando reconfigurar las reglas de cara a los comicios de 2027.
El Gobierno busca avanzar con la reforma política en el Senado y trabaja para conseguir el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En medio de una jornada de negociaciones, el oficialismo aceptó retirar uno de los artículos que generaba mayores diferencias con los bloques aliados, con el objetivo de reunir los consensos necesarios para impulsar el proyecto.
La iniciativa, que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027, podría llegar al recinto el próximo jueves, luego de que La Libertad Avanza resolviera dar marcha atrás con el sistema de listas colectoras.
La inclusión de ese mecanismo había sido acordada entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados, pero generaba resistencia en el PRO. Si bien ese espacio acompañaba la suspensión de las primarias, mantenía sus objeciones a la posibilidad de utilizar listas colectoras.
La decisión se conoció al comienzo de la sesión, cuando la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sorprendió al anunciar que “dejaron fuera del proyecto el sistema de adhesiones”.
Al finalizar la reunión de comisión, la senadora ratificó la modificación y explicó el criterio que se aplicará: “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”.
Bullrich también confirmó que la iniciativa conserva el apartado referido a Ficha Limpia, que alcanzará a las personas que tengan una condena confirmada en dos instancias. “Es muy importante que de una vez por todas salga”, afirmó la legisladora al defender la continuidad de ese punto dentro del proyecto.
Otro de los cambios contemplados en la reforma es una reducción del 50% en la publicidad electoral en radio y televisión, según precisó Bullrich.
La modificación apunta a generar condiciones más equilibradas para que las distintas fuerzas políticas puedan difundir sus propuestas durante las campañas. La intención es evitar que la capacidad económica y de recaudación de cada espacio sea el principal factor que determine su nivel de exposición ante los votantes.
Con el retiro del sistema de adhesiones y la continuidad de los demás puntos centrales de la iniciativa, el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen y habilitar el debate en el recinto del Senado.