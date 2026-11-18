Reforma electoral: el oficialismo dio marcha atrás con las colectoras y la comisión pasó a otro cuarto intermedio
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado continuará este miércoles las negociaciones sobre el proyecto enviado por el gobierno de Milei. Patricia Bullrich anunció que se mantendrá el sistema D’Hondt y que las PASO se suspenderán únicamente para 2027.
Resumen para apurados
- Oficialismo en el Senado retiró las listas colectoras del proyecto de reforma electoral para buscar consensos, según informó la titular de bancada Patricia Bullrich.
- Senadores opositores y dialoguistas cuestionaron las colectoras, el financiamiento y Ficha Limpia, obligando a un cuarto intermedio al no alcanzar las firmas para dictaminar.
- La Libertad Avanza busca acuerdos con bloques provinciales para asegurar la mayoría en comisión y aprobar la suspensión de las elecciones primarias (PASO) para 2027.
El oficialismo en el Senado nacional introdujo nuevos cambios en el proyecto de reforma electoral y decidió retirar el sistema de listas de adhesión o "colectoras", una de las alternativas que había negociado con gobernadores aliados para conseguir respaldo a la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La decisión fue anunciada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al comienzo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el senador Agustín Coto. Sin embargo, ante las diferencias que persisten sobre varios artículos y los cuestionamientos de distintos legisladores, la comisión pasó a otro cuarto intermedio hasta las 16.30 de hoy para continuar las negociaciones.
“Hemos decidido entre todos volver al sistema que nos ha caracterizado, D’Hondt, de un ciudadano, un voto”, sostuvo Bullrich, al confirmar que el nuevo texto dejará de lado las colectoras que contemplaba la propuesta anterior.
La senadora también adelantó modificaciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y cambios vinculados con los candidatos al Mercosur. Además, aclaró que el resto de las disposiciones de la reforma, entre ellas Ficha Limpia, tendrá carácter permanente, mientras que la suspensión de las PASO regirá exclusivamente para las elecciones de 2027, consignó el diario "La Nación".
Diferencias que trabaron el acuerdo
La reunión del martes había comenzado con la presentación de una nueva propuesta elaborada por un grupo de senadores. El presidente de la comisión, Agustín Coto, anticipó que no estaba previsto firmar un dictamen durante esa jornada y propuso pasar a un cuarto intermedio para este miércoles que los legisladores pudieran analizar las modificaciones.
Durante el debate, distintos integrantes de la oposición y de los bloques dialoguistas plantearon objeciones sobre el contenido y el alcance de la iniciativa. Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al sistema de colectoras, que finalmente será retirado del proyecto.
La cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, recordó que había respaldado la eliminación de las PASO, pero rechazó que la reforma incorporara otros asuntos y cuestionó especialmente las listas de adhesión, al considerar que distorsionan la representación constitucional.
“Comparto que se suspendan; sin embargo, no podemos hacer una ley de emergencia electoral”, expresó. También reclamó que se revisen distintos aspectos del texto y sostuvo que la iniciativa debía concentrarse en la discusión sobre las primarias.
Por su parte, el senador justicialista Jorge Capitanich cuestionó los mecanismos de financiamiento y posicionamiento de candidatos previstos en la propuesta. Advirtió que podrían generar desigualdades entre las fuerzas políticas, especialmente entre aquellas que cuentan con mayores recursos económicos y los partidos más pequeños.
También formuló objeciones al capítulo de Ficha Limpia y a la suspensión de las PASO por un solo año. En ese sentido, planteó interrogantes sobre la posibilidad de que el sistema electoral cambie en cada elección y consideró que las modificaciones no fortalecen las instituciones.
En la misma línea, Daniel Bensusán cuestionó que la iniciativa no incorpore mayores exigencias para la conformación y el mantenimiento de la personería electoral de los partidos políticos. Fernando Salino, en tanto, advirtió sobre la falta de claridad en la redacción de algunos artículos relacionados con la Boleta Única de Papel y calificó la propuesta como inoportuna.
La búsqueda de los votos
Aunque la composición de la Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por 19 miembros, es favorable al oficialismo, La Libertad Avanza todavía necesita reunir respaldos para avanzar con un dictamen. En la reunión anterior contaba con ocho firmas confirmadas, cuando requería 10 para avanzar con la iniciativa.
Con la eliminación de las colectoras, el gobierno de Javier Milei busca acercar posiciones con los senadores que todavía mantienen reparos, entre ellos el radical catamarqueño Flavio Fama, cuyo respaldo no está asegurado, y Alejandra Vigo, que había reclamado limitar el debate a la suspensión de las primarias.
Antes de disponer el cuarto intermedio, Bullrich respondió algunos de los cuestionamientos formulados durante la reunión y dejó abierta la posibilidad de introducir nuevas modificaciones. Señaló que algunos aspectos del dictamen todavía podían revisarse y que las propuestas serían presentadas al retomar el debate este miércoles al mediodía.