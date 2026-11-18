La decisión fue anunciada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al comienzo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el senador Agustín Coto. Sin embargo, ante las diferencias que persisten sobre varios artículos y los cuestionamientos de distintos legisladores, la comisión pasó a otro cuarto intermedio hasta las 16.30 de hoy para continuar las negociaciones.