El Gobierno de Milei volverá a reunir a su mesa política: qué temas atravesarán la próxima reunión

La decisión se tomó esta mañana desde las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según confirmaron dos fuentes de la Mesa Política al portal Infobae, el encuentro cambiará de horario y se realizará por la mañana, en lugar de las habituales 13. La modificación responde a una actividad importante prevista para el martes por la tarde, aunque todavía no trascendieron detalles.