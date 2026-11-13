El Gobierno de Milei volverá a reunir a su mesa política: qué temas atravesarán la próxima reunión

Resumen para apurados
- El Gobierno convocó a su mesa política el próximo martes en la Casa Rosada para reactivar la coordinación interna tras tres semanas de inactividad por tensiones en el oficialismo.
- El parate coincidió con disputas entre Karina Milei, Patricia Bullrich y Santiago Caputo sobre el liderazgo legislativo y la negociación de las PASO y el Presupuesto con provincias.
- La cumbre buscará aplacar la interna y consensuar estrategias para destrabar proyectos clave en el Congreso, evitando una ruptura formal en La Libertad Avanza antes de fin de año.
La Casa Rosada busca recuperar el funcionamiento de su principal ámbito de coordinación política. Después de varias semanas sin reuniones, el Gobierno convocó para el próximo martes una nueva cumbre de la Mesa Política.
La decisión se tomó esta mañana desde las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según confirmaron dos fuentes de la Mesa Política al portal Infobae, el encuentro cambiará de horario y se realizará por la mañana, en lugar de las habituales 13. La modificación responde a una actividad importante prevista para el martes por la tarde, aunque todavía no trascendieron detalles.
La convocatoria alcanza a los funcionarios y referentes legislativos del oficialismo. Por ahora, en cambio, el presidente Javier Milei no llamó a una nueva reunión de Gabinete, aunque dentro del Gobierno consideran que podría hacerlo.
El regreso de las reuniones presenciales se produce luego de tres semanas consecutivas sin actividad. Durante ese período, las explicaciones oficiales estuvieron vinculadas con viajes, actos y la visita del papa León XIV.
Sin embargo, las dificultades de agenda no habían impedido anteriormente que los integrantes del espacio mantuvieran sus encuentros, incluso cuando alguno de ellos no podía participar. Esta vez, incluso, resolvieron modificar el horario para garantizar que la reunión se concrete.
Las diferencias entre Karina Milei, Bullrich y Santiago Caputo
La falta de encuentros coincide con un escenario de creciente tensión dentro del oficialismo. Las diferencias que inicialmente tenían como protagonistas a Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem frente al asesor presidencial Santiago Caputo se ampliaron con la incorporación de otros actores de peso, entre ellos Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis Caputo.
También el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el vicejefe Ignacio Devitt quedaron involucrados en distintos episodios de las últimas semanas, aunque habitualmente procuran mantenerse al margen de las disputas. Dentro de los nueve integrantes de la Mesa Política, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, es señalado como el único que permanece completamente ajeno a los enfrentamientos.
Uno de los focos de mayor tensión es la relación entre Bullrich y la conducción política de Karina Milei. En las últimas semanas, la senadora expresó diferencias frente a determinadas decisiones y declaraciones del Presidente, además de cuestionar la manera en que su hermana conduce el espacio. Estas divergencias alimentaron versiones sobre una eventual ruptura dentro de La Libertad Avanza, aunque por ahora no hay señales concretas de que vaya a producirse.
En la Casa Rosada consideran que la próxima reunión puede servir para poner esos desacuerdos sobre la mesa y discutirlos directamente.
El Senado es uno de los escenarios donde las diferencias se hicieron más visibles. Bullrich cuestiona que desde el Ejecutivo se intenten tomar decisiones sobre el ámbito que está bajo su influencia y que esas intervenciones puedan afectar los acuerdos y las alianzas que busca construir.
El conflicto tuvo un episodio significativo dos semanas atrás, durante una reunión del bloque oficialista. Allí, la senadora karinista Nadia Márquez cuestionó el estilo de conducción de Bullrich, al que consideró cerrado, y le reclamó que habilitara más encuentros con los integrantes de la bancada. Desde entonces, las diferencias entre los sectores identificados con Bullrich y los cercanos a Karina Milei se profundizaron.
A su vez, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia ponen en duda el compromiso de la senadora con la suspensión de las PASO y las negociaciones necesarias para conseguir los votos. Bullrich sostiene que acompañará la eliminación de las primarias, pero entiende que las conversaciones con los gobernadores deben quedar en manos de Santilli y los Menem.
La postura genera nuevos cuestionamientos dentro del karinismo, donde interpretan que la falta de intervención de Bullrich responde a una decisión deliberada para obstaculizar los acuerdos.
La suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, en la agenda
La discusión electoral ya había provocado un fuerte cruce en la anteúltima reunión de la Mesa Política. Durante el tratamiento del proyecto de Reforma Política, Santilli afirmó que contaba con 34 votos para avanzar, pero Bullrich cuestionó inmediatamente la cantidad de respaldos que había mencionado el jefe de Gabinete.
En las últimas horas, Santilli le encargó al senador Agustín Coto que convoque a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La intención es que durante la próxima semana pueda firmarse el dictamen de la iniciativa. Todavía no existe seguridad sobre si el oficialismo conseguirá los votos necesarios, aunque los referentes cercanos a Karina Milei muestran mayor predisposición a aceptar algunas concesiones electorales que se negocian de manera reservada.
En aquella misma reunión también se había analizado el comienzo del debate del Presupuesto 2027 en comisión. Otro de los asuntos fue el Súper RIGI, cuya discusión permanece trabada en el Senado por las diferencias en torno al capítulo de proveedores locales. Además, los dirigentes repasaron la sesión que impulsaba la oposición para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Las negociaciones con los gobernadores también dejaron expuestas distintas estrategias dentro del oficialismo. Mientras Santilli y Santiago Caputo plantearon la necesidad de cerrar los acuerdos cuanto antes, Martín y Eduardo Menem sostuvieron que primero debían conseguir compromisos de las provincias, entre ellos la reducción de impuestos locales y la desregulación.
A pesar de las diferencias, dentro del espacio hay una mayor predisposición a que el tratamiento legislativo de los dos proyectos concluya entre noviembre y diciembre.