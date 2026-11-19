A partir de ese dato, Bullrich recordó la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y la derrota en las PASO de 2019, un resultado que tomó por sorpresa a buena parte del Gabinete. “¿Qué aprendí de esa lección? Que uno no puede vivir encerrado, que tiene que caminar, hablar con todos. Y en eso uno va olfateando y va sintiendo. Y advertís. Si uno no quiere volver al pasado, hay una condición: ganar las elecciones”, reflexionó.