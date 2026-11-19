Resumen para apurados
- En La Rural, Patricia Bullrich pidió al Gobierno humildad y reactivación económica para familias y pymes, advirtiendo no dar por ganado el próximo escenario electoral.
- La advertencia surgió tras dichos de Javier Milei sobre ganar en primera vuelta. Bullrich evocó la derrota de 2019 de Cambiemos y pidió equilibrar el ajuste con el consumo.
- Aunque Milei ratificó a Bullrich como socia política y descartó alterar el rumbo económico, las diferencias marcan tensiones sobre la estrategia electoral del oficialismo.
Un día después de que el Gobierno consiguiera dictamen en el Senado para avanzar con la reforma electoral, Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con la estrategia política y económica de la Casa Rosada. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta pidió moderar las expectativas electorales, reclamó humildad frente a un eventual triunfo en primera vuelta y advirtió que el oficialismo debe mejorar las condiciones económicas de las familias y las empresas para llegar fortalecido a las elecciones del próximo año.
“A mí no me gusta generar falsas expectativas respecto de una elección o decir ‘ganamos por robo’. Porque el día de la elección vos tenés que contar los votos”, sostuvo la senadora durante un encuentro organizado por Somos Pymes en La Rural de Palermo. Y planteó: “Decir ‘ya ganamos en primera vuelta’... Yo creo que hay que ser humilde, trabajar todos los días, mejorar la economía de los argentinos para llegar bien a la elección”.
El mensaje tuvo como telón de fondo una realidad que quedó expuesta durante el encuentro. Al comienzo de su intervención, el periodista José del Río preguntó a los empresarios presentes cuántos habían tenido un año mejor que el anterior. Apenas unos pocos levantaron la mano.
A partir de ese dato, Bullrich recordó la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y la derrota en las PASO de 2019, un resultado que tomó por sorpresa a buena parte del Gabinete. “¿Qué aprendí de esa lección? Que uno no puede vivir encerrado, que tiene que caminar, hablar con todos. Y en eso uno va olfateando y va sintiendo. Y advertís. Si uno no quiere volver al pasado, hay una condición: ganar las elecciones”, reflexionó.
La advertencia llegó apenas 24 horas después de que Javier Milei afirmara que será reelecto en 2027 y anticipara que La Libertad Avanza se impondrá en primera vuelta. Frente a ese pronóstico, Bullrich insistió en que el oficialismo no debe confiarse. “No hay que creérsela”, resumió, y remarcó que los votos no se consiguen durante una campaña electoral, sino a partir de los resultados de la gestión.
“Por eso hay que hacer cada día las cosas mejor, que haya más satisfacción. Que la esperanza de mañana también esté en el presente”, agregó.
El reclamo de Bullrich por la economía de las pymes
Aunque descartó la posibilidad de impulsar un nuevo “plan platita” y defendió la necesidad de preservar los pilares del programa económico, en particular el superávit fiscal, la senadora consideró que el Gobierno debe avanzar con medidas que permitan reactivar la actividad y mejorar el ingreso de los sectores productivos.
“A las pymes todavía les ha llegado muy poco. La estabilidad y la baja de inflación les sirve, pero lo que hace a problemas logísticos y de competencias con la apertura que pueda existir...”, advirtió.
Bullrich respaldó la apertura de las importaciones, aunque planteó que su implementación debe contemplar los tiempos y las condiciones de cada actividad para evitar que las empresas locales queden en desventaja. Para explicar su postura, apeló a una comparación: “Esto es como un tren, cuando la locomotora va muy rápido, los vagones de atrás descarrilan. Cuando va muy lento, los vagones chocan a la locomotora. Hay que buscar el equilibrio”.
También cuestionó el impacto que tiene sobre el consumo la decisión oficial de retirar dinero circulante de la economía, una de las herramientas utilizadas para contener la inflación. En ese escenario, reclamó medidas que faciliten el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, entre ellas la devolución de saldos a favor y la suspensión de los embargos anunciados por el Ministerio de Economía dos semanas atrás.
“Hay que ir generando anuncios que hagan que la economía esté mejor y se reactive. Para llegar bien a la elección hay que hacer bien las cosas en el año que nos queda. Llegar a cada familia, a cada empresa”, enfatizó.
Las diferencias con Milei y la respuesta de la Casa Rosada
No es la primera vez que Bullrich expone públicamente sus diferencias con la estrategia política o económica del Gobierno. En su entorno aseguran que continuará haciéndolo cuando considere necesario.
“El consenso se construye al andar. No hay que tomar eso como una amenaza, sino como un aporte constructivo, porque las elecciones se ganan con la satisfacción de la gente”, insistió durante el encuentro, en un mensaje dirigido tanto al Presidente como al resto de la conducción oficialista.
Sus intervenciones, sin embargo, comenzaron a generar malestar entre algunos integrantes del Gabinete y de la mesa política de la Casa Rosada. En ese contexto, Milei salió a bajar el tono de la interna minutos después de la presentación de su exministra de Seguridad.
“Cómo la vamos a echar, es mi socia”, afirmó el mandatario durante una entrevista con A24. También sostuvo que “los liberales no son manada” y defendió la posibilidad de que dentro del oficialismo convivan distintas opiniones. De todos modos, aclaró que Bullrich “nunca habló de liberar la restricción de presupuesto”.
Más allá de ese gesto, Milei ratificó que no modificará los lineamientos centrales de su programa económico. Según explicó, cualquier política expansiva obligaría a recurrir a alguna de las tres alternativas que considera incompatibles con su plan: endeudamiento, emisión monetaria o aumento de impuestos.