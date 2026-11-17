Presupuesto 2027: el Gobierno consiguió dictamen y prepara el debate en Diputados para la próxima semana
El oficialismo reunió el respaldo de bloques aliados y logró avanzar con el proyecto, que contempla un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1.847,60 para diciembre del próximo año.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional obtuvo dictamen en Diputados para el Presupuesto 2027 tras acordar con aliados, con el fin de debatir la ley en el recinto la próxima semana.
- La Libertad Avanza sumó apoyo del PRO, UCR y bloques provinciales, previendo un crecimiento del 4% y 18% de inflación, tras revertir recortes en discapacidad.
- La iniciativa llegará al recinto el miércoles próximo; de aprobarse, pasará al Senado para definir las metas de superávit y gasto público del programa económico.
El Gobierno nacional consiguió dictamen para el proyecto de Presupuesto 2027 y ya tiene definida su hoja de ruta legislativa: buscará llevar la iniciativa al recinto de la Cámara de Diputados el miércoles de la próxima semana.
Para avanzar con el tratamiento, La Libertad Avanza reunió el respaldo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Elijo Catamarca e Independencia (Tucumán). De esta manera, el oficialismo logró sumar los apoyos necesarios para dar un paso clave en el debate de la denominada ley de leyes.
El proyecto establece las principales proyecciones económicas para el próximo año. Entre ellas, prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027.
Superávit fiscal y distribución de los gastos
El equilibrio de las cuentas públicas continúa como uno de los pilares del programa económico del Gobierno. Según el detalle de las partidas presupuestarias, el superávit fiscal se mantiene como objetivo central de la administración nacional.
En cuanto a la distribución del gasto, la mayor asignación corresponde a servicios sociales, con $150,9 billones. En segundo lugar aparece la deuda pública, con $18,6 billones, seguida por los servicios económicos, que recibirán $13,1 billones.
Por su parte, la Administración Gubernamental contará con $9,9 billones, mientras que el área de defensa y seguridad tendrá asignados $9,5 billones.
Uno de los puntos que sufrió modificaciones durante las negociaciones con los bloques opositores fue el vinculado a las pensiones por discapacidad. Entre las concesiones acordadas, se resolvió eliminar los artículos que contemplaban la eliminación de esas prestaciones y una reducción de los fondos destinados al área.
Además, se incorporó el financiamiento del nuevo régimen de pensiones por discapacidad, que obtuvo un amplio respaldo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la iniciativa todavía debe ser aprobada por el Senado para completar su recorrido legislativo.