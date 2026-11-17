Resumen para apurados
- En noviembre, la consultora Isasi/Burdman reveló un empate técnico en Tucumán entre Osvaldo Jaldo (31,3%) y Lisandro Catalán (30,5%) para las elecciones de 2027.
- El estudio señala que el 54% busca un cambio, mientras el oficialismo provincial pierde la exclusividad del electorado afín a Javier Milei ante el avance libertario.
- Según el analista Julio Burdman, la polarización abre un escenario inédito donde el peronismo tucumano enfrenta por primera vez una posibilidad concreta de perder el poder.
El escenario político en Tucumán muestra una fuerte polarización y una paridad inédita en las últimas décadas de cara a los comicios que se vienen. Al menos eso es lo que se desprende del último relevamiento presencial de la consultora Isasi/Burdman, que se realizó en los primeros días de noviembre sobre casi 1.000 casos, en distintas localidades. Según este reporte, el gobernador Osvaldo Jaldo y el referente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, se encuentran en una situación de “empate técnico”: el 31.3% de los encuestados votaría a Jaldo en 2027 y el 30.5%, a Catalán.
“Están los dos empatados. Creo que Catalán disfrutó primero de la marca La Libertad Avanza, porque hay un votante mileista muy fuerte en Tucumán. Hoy además La Libertad Avanza representa la oposición a Jaldo en Tucumán. Las otras opciones son muy poco competitivas, que no son vistas como una opción contra Jaldo. Y al mismo tiempo, Catalán se consolida como quien representa a Milei, pero nuestra encuentra también muestra que Catalán va creciendo a nivel individual. Hoy lo conoce poco más de la mitad de los tucumanos”, expresó Julio Burdman en una entrevista con LG PLAY.
El analista político explicó que, si bien el oficialismo conserva la ventaja estructural propia de cualquier gestión, el justicialismo ya no luce invencible: el 54% del electorado tucumano manifiesta voluntad de cambio, frente a una opción de continuidad estancada en torno a los 30 puntos. Asimismo, advirtió que el sello oficialista Tucumán Primero carece del peso de la marca nacional libertaria, que capitaliza de manera automática el respaldo al presidente Javier Milei y absorbe al votante no peronista tradicional.
En ese sentido, Burdman opinó que Jaldo enfrenta dos amenazas y atraviesa un complejo “juego de pinzas” político. Por un lado, porque en su primera parte de su gestión “disfrutaba del voto superpuesto” con Milei. “Había muchos tucumanos que votaban a Milei para presidente y veían a Jaldo como un representante de Milei, o eso creían. Porque Jaldo jugó mucho a esa confusión, porque es un gobernador peronista que coopera con LLA a nivel nacional. Pero eso comenzó a cambiar en su campaña de 2025 y Jaldo se presenta como un opositor”, afirmó.
Añadió en analista político que mucho de ese votante ambigüo se aleja del tranqueño, que hoy suma un votante más peronista, pero que no conforma a todos. Y que por eso va creciendo la figura de Juan Manzur, como un opositor más nítido (se ubica en tercer lugar con el 9,4% de intención de voto) que acapara al votante kirchnerista, por ejemplo. En ese contexto -dice Burdman- otras fuerzas opositoras como las de Ricardo Bussi (3,1%) o Mariano Campero (3,4%) pierden competitividad frente a la polarización dominante.
La definición electoral
Con un caudal de indecisos que descendió del 20% a poco más del 15%, la definición electoral quedará atada al destino de aquellos votantes que aún intentan descifrar el verdadero posicionamiento del mandatario provincial.
En cuanto a la posibilidad de que por primera vez en mucho tiempo el peronismo pueda llegar a perder en Tucumán, Burdman dijo que ahora se percibe mucho más firme que en 2023 o en 2019. “Esa opción realmente no era muy creíble para el votante tucumano. Creo que hoy muchos tucumanos creen que es posible que Jaldo pierda en mano de La Libertad de Avanza”, afirmó en el noticiero “La Mañana Empieza Aquí”, que se emite de 7 a 9.