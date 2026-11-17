El escenario político en Tucumán muestra una fuerte polarización y una paridad inédita en las últimas décadas de cara a los comicios que se vienen. Al menos eso es lo que se desprende del último relevamiento presencial de la consultora Isasi/Burdman, que se realizó en los primeros días de noviembre sobre casi 1.000 casos, en distintas localidades. Según este reporte, el gobernador Osvaldo Jaldo y el referente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, se encuentran en una situación de “empate técnico”: el 31.3% de los encuestados votaría a Jaldo en 2027 y el 30.5%, a Catalán.