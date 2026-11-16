Más tarde, anticiparon que la "consecuencia inevitable es el debilitamiento progresivo de un servicio público esencial". "Resulta particularmente contradictorio que el Estado Nacional, luego de haber sostenido una posición prescindente respecto del financiamiento de los servicios de transporte del interior y de las consecuencias económicas de las negociaciones salariales del sector, disponga ahora ampliar las asistencias económicas destinadas al AMBA, profundizando la asimetría entre prestadores de una misma actividad. No puede existir similar remuneración por igual tarea, si los ingresos de los que deben pagar la remuneración no resulta equivalente", enfatizaron en la Fatap.