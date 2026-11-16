Resumen para apurados
- La cámara FATAP criticó al Gobierno por asignar más subsidios de transporte al AMBA, denunciando una persistente discriminación contra las empresas del interior del país.
- Las prestatarias provinciales afrontan costos laborales y fiscales idénticos a los del AMBA, pero afirman no recibir una asistencia equivalente del impuesto a los combustibles.
- Advierten que la falta de fondos provocará subas de tarifas, pérdida de pasajeros y un deterioro progresivo que pone en riesgo la continuidad del servicio en las provincias.
La decisión del Gobierno nacional de reforzar las partidas para las compensaciones del transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generó una dura reacción de los empresarios del interior.
La Federación de Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a asociaciones de diversos distritos del país, advirtió que "la circunstancia geográfica de que una empresa preste servicios dentro o fuera del AMBA no constituye una justificación razonable para que el Estado Nacional reconozca a unas la necesidad de asistencia económica y mantenga a las restantes privadas de un tratamiento equivalente".
En ese marco, la entidad consideró "indispensable" que autoridades nacionales, provinciales y municipales "asuman de manera coordinada sus respectivas responsabilidades, abandonando definitivamente una dinámica en la cual la insuficiencia de recursos y la ausencia de decisiones estructurales terminan trasladándose a las empresas prestadoras, a sus trabajadores y, fundamentalmente, a los usuarios".
"La cuestión trasciende ampliamente los intereses sectoriales de las empresas prestadoras. Se encuentra comprometida la posibilidad de garantizar un servicio público indispensable para millones de argentinos y de preservar una actividad que genera empleo formal, inversiones y desarrollo económico en las distintas regiones del país", alertaron el presidente de la Fatap, el sanjuanino José Cano, y el secretario, Gustavo Larrea.
Los empresarios marcaron que las críticas no se circunscriben a esta administración nacional que encabeza Javier Milei (LLA), sino que a lo largo de los años "se ha mantenido un denominador común, que atraviesa las distintas gestiones gubernamentales: una injustificable, persistente y cada vez más gravosa discriminación hacia el transporte público de pasajeros del interior del país".
"Teniendo presente que los fondos que nutren el fideicomiso que reparte compensaciones a las empresas de jurisdicción nacional, surgen del impuesto a los combustibles que tributan todos los argentinos -incluidos los que viven también en el interior-, no existe razón objetiva, económica, social, ni institucional que justifique semejante diferenciación", apuntaron Cano y Larrea sobre la cuestión.
A la vez, plantearon que los usuarios del interior "tienen idéntico derecho que quienes residen en el AMBA a contar con un sistema de transporte público eficiente, sustentable y adecuado a sus necesidades".
Y pusieron el foco sobre las cargas que afrontan las prestatarias de todo el país. "Se ha consolidado un sistema en el cual las empresas del interior deben afrontar obligaciones laborales, operativas, fiscales, técnicas y de seguridad equivalentes a las que soportan las empresas del AMBA, pero sin contar con un esquema de financiamiento público comparable que permita atenderlas", recordaron.
En este esquema, mencionaron que las tarifas en el interior alcanzaron un peso "cada vez más significativo" en cuanto a los ingresos familiares, una circunstancia que "favorece la utilización de medios alternativos de transporte que, en numerosos casos, operan al margen de las exigencias legales, técnicas, laborales y de seguridad aplicables a los servicios públicos regulares".
"De este modo, se configura un círculo vicioso de consecuencias cada vez más graves: la insuficiencia de las compensaciones obliga a incrementar las tarifas; los incrementos tarifarios reducen la cantidad de pasajeros transportados; la disminución de la demanda deteriora todavía más los ingresos de las empresas y ese deterioro compromete la frecuencia, regularidad, calidad y continuidad de las prestaciones", alertaron Cano y Larrea.
Más tarde, anticiparon que la "consecuencia inevitable es el debilitamiento progresivo de un servicio público esencial". "Resulta particularmente contradictorio que el Estado Nacional, luego de haber sostenido una posición prescindente respecto del financiamiento de los servicios de transporte del interior y de las consecuencias económicas de las negociaciones salariales del sector, disponga ahora ampliar las asistencias económicas destinadas al AMBA, profundizando la asimetría entre prestadores de una misma actividad. No puede existir similar remuneración por igual tarea, si los ingresos de los que deben pagar la remuneración no resulta equivalente", enfatizaron en la Fatap.