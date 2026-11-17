Resumen para apurados
- Catalina Rocchia Ferro renunció este lunes al directorio de la azucarera Los Balcanes en Tucumán para dar un paso al costado tras años al frente de la gestión operativa e institucional.
- La dimisión se comunicó en redes días después de anunciar nuevas inversiones, mientras la firma afronta causas judiciales y el avance de competidores como Ingenios del Norte.
- La salida abre una nueva etapa en una firma clave del NOA, en un mercado azucarero concentrado que debate el marco de biocombustibles y enfrenta crecientes desafíos financieros.
Catalina Rocchia Ferro oficializó este lunes su alejamiento del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes, uno de los grupos agroindustriales más influyentes de Tucumán y del NOA.
La decisión, comunicada primero a través de sus redes sociales y ampliada luego en declaraciones a LA GACETA, marca un quiebre en la conducción cotidiana de la firma fundada y presidida por su padre, Jorge Rocchia Ferro, donde la ejecutiva ocupaba un rol central en la gestión operativa, institucional y en las mesas de negociación del sector sucroalcoholero.
“Hoy decido dar un paso al costado”, expresó en sus historias de Instagram al abrir un mensaje cargado de agradecimientos por la etapa cumplida.
En el texto enviado a este diario, la hasta ahora directiva agradeció “profundamente” a todo el personal de Los Balcanes por “la confianza, el compromiso y el trabajo compartido a lo largo de estos años”, y extendió su reconocimiento a los proveedores y productores cañeros, con quienes destacó haber forjado un vínculo basado en el acompañamiento mutuo.
El saludo incluyó además un repaso por su intensa agenda gremial-empresaria: dedicó palabras de gratitud al Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), al Centro Azucarero Argentino (CAA), a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) y a sus colegas industriales, con quienes compartió “experiencias, desafíos y esfuerzos por el desarrollo de nuestra actividad”.
Tras conocerse el anuncio, LA GACETA intentó consultar al directorio de la compañía sobre la reestructuración interna, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta oficial.
En plena transformación
La salida de Catalina Rocchia Ferro se produce apenas cinco días después de que ella misma encabezara, junto con directivos de Case IH y Grupo Pueble, la presentación de 13 nuevas cosechadoras para ampliar a más de 60 máquinas el parque propio de la empresa.
En aquella oportunidad, la firma proyectó una molienda récord de 5 millones de toneladas de caña y el desarrollo de equipos impulsados a bioetanol, ratificando el perfil expansivo que caracterizó al grupo desde sus orígenes.
Nacida en Tucumán a partir de la visión empresarial de Jorge Rocchia Ferro, la Compañía Azucarera Los Balcanes consolidó a lo largo de las últimas tres décadas un complejo productivo integrado que abarca los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares, además de destilerías de alcohol, plantas de bioetanol y una extensa superficie agrícola propia y arrendada.
Con miles de puestos de trabajo directos e indirectos, la firma se convirtió en uno de los principales motores de la producción de azúcar y biocombustibles del país. También en los últimos meses Jorge Rocchia Ferro anunció la creación de una nueva sociedad, por fuera de Los Balcanes, para incursionar en la exploración de hidrocarburos en territorio tucumano: Petróleos del Tucumán SA.
Frentes abiertos
Sin embargo, el crecimiento productivo convive con un escenario sectorial complejo, atravesado por la volatilidad de los precios internos del azúcar, el debate regulatorio por el corte de biocombustibles y el encarecimiento de los costos financieros. En el caso específico de la compañía, Jorge Rocchia Ferro también enfrenta distintos frentes abiertos en los Tribunales.
En el fuero Civil y Comercial de Tucumán sigue activo el histórico expediente del concurso preventivo de la compañía (causa N° 1468/13), donde durante este mismo mes de noviembre se registraron movimientos procesales vinculados al cumplimiento y transferencia de cuotas concordatarias hacia distintos acreedores.
A ello se sumó, a fines de septiembre pasado, un revés en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilitó la revisión y aplicación de una nueva pena contra directivos de la firma (entre ellos Jorge Rocchia Ferro y José Coronel) en el marco de la causa federal por contaminación ambiental vinculada al ingenio La Florida.
Tablero reconfigurado
El recambio en la cúpula de Los Balcanes coincide, además, con un acelerado proceso de concentración y reordenamiento en la actividad madre de la provincia. En menos de un año, el empresario Santiago Blaquier (desvinculado del directorio de Ledesma para desarrollar sus propios negocios) desembolsó cerca de U$S 150 millones a través de Ingenios del Norte SA para quedarse con tres fábricas emblemáticas de Tucumán: Concepción, La Corona y, más recientemente, La Trinidad, además del 60% de Moyco.
Con una molienda proyectada de entre 6,5 y 7 millones de toneladas de caña y una producción estimada en 650.000 toneladas de azúcar para la próxima zafra, este nuevo jugador pasó a concentrar, junto con Los Balcanes y el Grupo Budeguer, entre el 75% y el 80% de la producción cañera provincial, imponiendo una nueva lógica de escala, eficiencia energética y financiamiento hacia los cañeros.
Con ese telón de fondo de alta exposición institucional, exigencias financieras y reconfiguración estratégica del grupo, la salida de Catalina Rocchia Ferro abre una nueva etapa en la conducción de una de las empresas emblemáticas de Tucumán. “Haber acompañado el crecimiento de Los Balcanes y trabajado junto a tantas personas comprometidas con la industria azucarera fue un desafío y un orgullo que llevaré conmigo”, resumió la empresaria al cerrar su despedida en la nota remitida a LA GACETA.