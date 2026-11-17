Tablero reconfigurado

El recambio en la cúpula de Los Balcanes coincide, además, con un acelerado proceso de concentración y reordenamiento en la actividad madre de la provincia. En menos de un año, el empresario Santiago Blaquier (desvinculado del directorio de Ledesma para desarrollar sus propios negocios) desembolsó cerca de U$S 150 millones a través de Ingenios del Norte SA para quedarse con tres fábricas emblemáticas de Tucumán: Concepción, La Corona y, más recientemente, La Trinidad, además del 60% de Moyco.