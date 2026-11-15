60 días de paro en la UNT: el recorrido mes a mes

Septiembre y octubre: el conflicto volvió a escalar con una jornada de paro el 2 de septiembre, otras dos medidas el 18 y el 22, y una huelga de 72 horas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Para entonces, el acumulado ya rondaba las 45 jornadas. Tras la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, se convocó otra semana de paro, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. El balance gremial llegó entonces a 53 días de huelga.