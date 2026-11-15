60 días de paro en la UNT: el recorrido mes a mes

El miércoles 18, cuando finalice la huelga de siete días que comenzó el jueves 12 de noviembre, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) habrá acumulado 60 jornadas de paro desde febrero. El número refleja la dimensión de un conflicto que atravesó prácticamente todo el año académico, alteró el dictado de clases y puso en discusión la continuidad de las actividades en las facultades y escuelas experimentales.
Las medidas tuvieron distintas modalidades: desde jornadas de 24 horas hasta semanas completas sin asistencia a los lugares de trabajo. Detrás de cada convocatoria se repitieron los reclamos por una recomposición salarial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.
Febrero: el año comenzó con las primeras medidas del plan de lucha universitario, en un escenario de deterioro de los salarios y de reclamos por el financiamiento del sistema. La discusión también estuvo atravesada por la decisión del Gobierno nacional de impulsar modificaciones a la ley aprobada por el Congreso.
Marzo: entre el 16 y el 21 se desarrolló una huelga nacional convocada por Conadu y Conadu Histórica, a la que adhirió Adiunt. La protesta alcanzó a las facultades y escuelas preuniversitarias. El gremio reclamó la aplicación de la norma de financiamiento y advirtió sobre el impacto de los recortes en becas, investigación y gastos de funcionamiento.
Abril: la conflictividad se profundizó con nuevas semanas de paro. Hubo una medida de 72 horas a comienzos de mes y otra entre el 13 y el 18. Luego, desde el 27 hasta el 2 de mayo, se convocó a una nueva semana de huelga. En ese período, Adiunt advirtió que no descartaba avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado. También se realizaron clases públicas y protestas frente al Rectorado.
Mayo: después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada el 12 de mayo, los gremios volvieron a convocar a una semana de paro, entre el 26 y el 30. La protesta tuvo como ejes la recomposición de los haberes, la aplicación de la ley y un presupuesto adecuado para becas, infraestructura y el sistema científico-tecnológico.
Junio: la falta de acuerdo sobre la política salarial del Gobierno nacional derivó en otra huelga, entre el 16 y el 20. Conadu Histórica rechazó la propuesta de recomposición del 24,33% acordada entre el Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por considerarla insuficiente frente a la pérdida acumulada.
Agosto: el mes concentró varias jornadas de protesta. Hubo un paro de 24 horas el 12, una huelga de cinco días entre el 18 y el 22 y otra medida de 48 horas el 27 y 28. Docentes y no docentes coincidieron en algunas de las convocatorias.
Septiembre y octubre: el conflicto volvió a escalar con una jornada de paro el 2 de septiembre, otras dos medidas el 18 y el 22, y una huelga de 72 horas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Para entonces, el acumulado ya rondaba las 45 jornadas. Tras la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, se convocó otra semana de paro, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. El balance gremial llegó entonces a 53 días de huelga.
Noviembre: la nueva medida, entre el 12 y el 18, llevará el acumulado a 60 jornadas. El primer día coincidió con un paro de 24 horas de los trabajadores no docentes nucleados en Fatun.
Un conflicto que mira a 2027
El reclamo tiene dos frentes. A nivel nacional, los gremios exigen que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, actualice los salarios y garantice los recursos para el funcionamiento de las universidades. La disputa también se trasladó a la Justicia, donde continúa la discusión por la aplicación efectiva de la norma.
En el plano local, Adiunt reclama al rector Sergio Mohamed que convoque a paritarias para discutir deudas salariales, condiciones laborales y problemas de infraestructura. Aunque el tema fue planteado ante las autoridades, el gremio sostiene que todavía no recibió una convocatoria formal.
La preocupación ya excede el cierre del calendario académico. La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, anticipó que propondrá preparar el no inicio de clases de 2027 y avanzar hacia una huelga general en las universidades nacionales. Desde febrero, el gremio buscará impulsar asambleas con docentes y estudiantes para definir cómo continuará el plan de lucha. También se debatió la posibilidad de no tomar los exámenes de diciembre, aunque todavía no existe una resolución institucional sobre ese punto.