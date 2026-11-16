OpiniónColumnas La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey Cómo seguirá Nvidia, la empresa de procesadores que Huang supo convertir en la más valiosa del mundo. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Jensen Huang. Foto AFP Por Pablo Hamada Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Estados Unidos de AméricaInteligencia ArtificialNvidiaJensen Huang Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El análisis de Jorge Asís: escenarios incómodos para Milei Dos visiones del mundo Tanta agua no puede apagar tanto fuego Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer” OpenAI y Tucumán están a un clic de distancia: ¿Puede el dolor convertirse en misión? Lo más popular Estudiantes de Diseño Industrial de la UBA crean asientos para espacios públicos con aluminio Dicha, la casa de artistas tucumanos que nació “casi por casualidad” y ganó el Premio En Obra de arteBA Juan David Nasio: “Lo que hizo Lacan fue recrear a Freud” Reina Roffé: “En España surgió una argentino-fobia” La vulnerable vida del irrompible Stallone Ranking notas premium En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir Lucas Pussetto: “La economía atraviesa un proceso de estancamiento” Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey Sin “Los dos estados” nunca se apagará el caldero