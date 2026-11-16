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La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey

Cómo seguirá Nvidia, la empresa de procesadores que Huang supo convertir en la más valiosa del mundo.

Jensen Huang. Foto AFP
Jensen Huang. Foto AFP
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 3 Hs

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