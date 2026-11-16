Cartas de lectores: Elena Roger

¡Majestuoso! ¡Maravilloso! ¡Monumental! ¡Magistral! No me alcanzan los calificativos para expresar lo que experimenté dentro de mí, al ser unos de los privilegiados en haber asistido el 14/11 en el Teatro San Martín, al recital de Elena Roger, con el brillante acompañamiento del pianista Nicolás Guerschberg. Elena Roger, sinónimo de vocación , talento y belleza artística musical , fue un lujo y orgullo para el público tucumano disfrutar de su arte de fama internacional con grandes interpretaciones, entre otras “No llores por mí, Argentina” de la ópera “Evita”, durante las casi dos horas recorriendo su rico repertorio de la comedia musical, fue permanentemente ovacionada de pie por el entusiasta público que colmó la sala del teatro, deseando que nunca finalizara su actuación.