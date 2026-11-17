La escena generó preocupación y volvió a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa cada vez más los ámbitos educativos: la salud mental de los adolescentes. Ayer, un alumno de cuarto año de la escuela Normal fue encontrado en una situación de riesgo en el techo del establecimiento, en un episodio que demandó la intervención de la Policía, docentes, autoridades escolares y equipos especializados. Después de varios minutos de tensión, lograron persuadirlo para que desistiera de su actitud. El joven se encuentra bien y atendido por profesionales.
Aunque todavía no se informaron oficialmente las razones que llevaron al adolescente a atravesar ese momento, lo sucedido encendió una señal de alerta sobre el sufrimiento emocional de los jóvenes y la importancia de que existan adultos capaces de advertirlo.
El comisario Cristian Peralta, jefe de la Zona 1 de la Policía de Tucumán, confirmó que los efectivos pudieron establecer una comunicación con el estudiante y ayudarlo para que bajara del techo. Luego fue trasladado a una oficina, donde recibió asistencia del servicio de emergencias y del personal de la institución. El jefe policial aclaró que todavía es prematuro establecer cuáles habían sido los motivos del episodio.
Cómo ocurrió
El episodio sucedió durante la mañana y fue advertido inicialmente por personas que circulaban por la peatonal Muñecas y Mendoza, frente a la Normal. Al observar al adolescente en una zona elevada del edificio, dieron aviso al servicio de emergencias 107.
El supervisor de la institución, Pablo Plaza, confirmó que se activaron de inmediato los protocolos previstos para situaciones de riesgo. La intervención se desarrolló de manera articulada. Según dijo, los docentes habían advertido que el adolescente pidió permiso para ir al baño y que demoraba en regresar al aula. Al salir a buscarlo, pidieron que se activara el operativo de asistencia. También participaron profesionales de Siprosa, equipos del SASE (Servicio de Asistencia Social Escolar) y el GPI (Gabinete Pedagógico Interdisciplinario), personal de supervisión y de la Dirección de Educación Secundaria.
Plaza explicó que, una vez que lograron acompañarlo para que saliera de la situación de peligro, fue trasladado a un espacio más reservado, donde pudo recibir contención y conversar con los equipos especializados. Posteriormente llegó su madre y se realizaron las derivaciones correspondientes, señaló.
Más allá de la situación puntual, Plaza consideró que este hecho vuelve a poner en primer plano el papel de los adultos en las instituciones educativas. Para el supervisor, la primera herramienta de prevención es estar presentes, observar y prestar atención a los comportamientos cotidianos de los estudiantes.
Consultado sobre si las escuelas están preparadas para intervenir ante situaciones de esta naturaleza, destacó que existen equipos y protocolos específicos, pero insistió en que la primera herramienta es la presencia cotidiana de los adultos.
Plaza reconoció que, si bien este episodio tuvo características excepcionales para la institución, las situaciones vinculadas con la posible ideación suicida no son ajenas a la realidad escolar. También mencionó otras problemáticas que atraviesan a los adolescentes, como el bullying, los conflictos entre pares y las dificultades asociadas al uso de las redes sociales.
“La ideación suicida no es un tema tabú desde hace tiempo, porque forma parte de los escenarios escolares, al igual que el bullying”, afirmó.
En ese sentido, explicó que las escuelas deben estar preparadas para abordar distintas situaciones complejas que atraviesan a los adolescentes, desde conflictos entre compañeros hasta las manifestaciones de sufrimiento emocional y las dificultades vinculadas con las redes sociales. “Eso no significa que se solucione todo; significa que sabemos que nos tiene que ocupar”, advirtió.
Cuestiones centrales
Según Plaza, las instituciones no pueden limitarse a los contenidos académicos. La convivencia, la formación humana y el acompañamiento de las trayectorias individuales deben ocupar un lugar central en la tarea educativa en los tiempos que corren. “La salud mental y las estrategias de escucha y de contención que podamos generar desde la escuela son centrales”, expresó.
En esa línea, señaló que el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Secundaria y los distintos equipos especializados trabajan en capacitaciones para fortalecer las herramientas de intervención de los docentes. La intención es que puedan reconocer situaciones que requieren atención y sepan cómo actuar.
En la escuela Normal, por ejemplo, cada curso cuenta con un tutor que funciona como primer nexo entre los estudiantes y la institución. Ese acompañamiento permite generar espacios de diálogo y advertir dificultades que pueden no manifestarse de manera evidente en el aula.
También destacó el trabajo con las familias, a través de reuniones y espacios de intercambio que buscan fortalecer el acompañamiento de los adolescentes.
El episodio, según reconoció, dejó planteada una preocupación que excede lo sucedido ayer: cómo acompañar a una generación de jóvenes que atraviesa situaciones de angustia y sufrimiento emocional.