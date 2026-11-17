La escena generó preocupación y volvió a poner sobre la mesa una problemática que atraviesa cada vez más los ámbitos educativos: la salud mental de los adolescentes. Ayer, un alumno de cuarto año de la escuela Normal fue encontrado en una situación de riesgo en el techo del establecimiento, en un episodio que demandó la intervención de la Policía, docentes, autoridades escolares y equipos especializados. Después de varios minutos de tensión, lograron persuadirlo para que desistiera de su actitud. El joven se encuentra bien y atendido por profesionales.