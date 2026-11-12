Presupuesto 2027: el Gobierno retomó las negociaciones y busca llevar el proyecto al recinto el 25 de noviembre

El Gobierno convocará a una sesión para el miércoles 18 de la semana que viene, antes del tratamiento del Presupuesto. Además del proyecto de Malvinas, se debatirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires, destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.