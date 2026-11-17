Las expectativas de las organizaciones meteorológicas indicaban que el fenómeno de El Niño pudiera marcar algunos récords y llevar más allá los límites en la naturaleza. Debido a las intensas precipitaciones en la región noreste del país y en las zonas limítrofes con el sur de Paraguay y de Brasil, el río Paraná registró su nivel más elevado en casi 30 años en la zona de Rosario.
La información fue brindada por un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que se basó en datos proporcionados por el Instituto Nacional del Agua. Según las estimaciones, además de registrar un máximo histórico, el río seguirá creciendo durante los próximos días antes de alcanzar su pico. Se prevé que los niveles futuros se acerquen a la cota de alerta.
Altura récord en el río Paraná por El Niño
El río Paraná alcanzó una altura de 4,47 metros este mes en la zona de Rosario. El promedio para la semana 46 del año se ubicó en torno a los 2,37 metros durante los últimos cinco años y en torno a los 2,35 metros en los últimos 10 años. Es decir que superó por casi 1,9 metros la altura esperada para esta época.
“En lo que va de noviembre, su nivel se ubica en los registros más altos para este mes desde 1998, año recordado por la crecida extraordinaria asociada a El Niño 1997-98”, indicó la BCR. Este nivel sitúa la crecida del río a menos de 60 centímetros de la cota de alerta, que son 5 metros, y a 83 centímetros del nivel que requeriría evacuación de los alrededores.
2014 y 2018 fueron dos años en que se registraron crecidas anómalas en el río Paraná. El 2026 llegó a posicionarse incluso por encima de estos años. En una comparativa con años más cercanos, 2025 también ofrece un contraste ya que el río promediaba los 2,32 metros. El Paraná registraba 2,35 metros de altura a mediados de septiembre y en poco menos de dos meses logró un ascenso de casi 1,9 metros.
El río seguirá creciendo
La BCR informó que este no será el nivel máximo para la crecida. Al Paraná todavía le restan algunos días para ascender a la altura de Rosario. Se espera que ese período dure al menos una semana. Después, su nivel entrará en un período que oscilará entre la recesión y la estabilidad y que durará aproximadamente dos semanas.
“Existe probabilidad de que el nivel se aproxime o supere la cota de alerta con mayores chances en los días venideros. En todas sus estimaciones el extremo superior de ambos rangos supera la cota de evacuación”, precisó la entidad bursátil en su informe. Según la BCR, se trata de un cambio notorio respecto al período 2020-2021, en el que la bajante histórica representó algunas problemáticas para la navegación fluvial y portuaria.