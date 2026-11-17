Las expectativas de las organizaciones meteorológicas indicaban que el fenómeno de El Niño pudiera marcar algunos récords y llevar más allá los límites en la naturaleza. Debido a las intensas precipitaciones en la región noreste del país y en las zonas limítrofes con el sur de Paraguay y de Brasil, el río Paraná registró su nivel más elevado en casi 30 años en la zona de Rosario.