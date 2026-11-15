El río Paraná sigue creciendo y hay preocupación en Santa Fe: qué puede pasar en los próximos días

La crecida del río Paraná encendió las alarmas en distintas localidades del litoral argentino. Este domingo, el nivel del agua llegó a los 5,72 metros en la ciudad de Santa Fe, dos centímetros por encima de la cota de evacuación, y obligó a realizar traslados preventivos de familias que viven en sectores costeros. La preocupación ahora se concentra en Rosario, donde el río alcanzó los 4,76 metros y continúa en ascenso.