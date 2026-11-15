El río Paraná sigue creciendo y hay preocupación en Santa Fe: qué puede pasar en los próximos días
El río alcanzó los 5,72 metros en Santa Fe, superó la cota de evacuación y obligó a trasladar a familias de zonas costeras. En Rosario, la altura llegó a 4,76 metros y las proyecciones del Instituto Nacional del Agua anticipan una nueva suba durante las últimas semanas de noviembre.
Resumen para apurados
- Este domingo, el río Paraná superó la cota de evacuación en Santa Fe y obligó a trasladar a más de 200 personas debido a las intensas lluvias en la cuenca del Plata.
- Con 5,72 metros, el nivel hídrico no alcanzaba estos registros desde 2016. La crecida, vinculada a El Niño, afecta zonas costeras fuera de los anillos de defensa provincial.
- El Instituto Nacional del Agua prevé que el caudal continúe en ascenso en Rosario y supere el umbral de evacuación hacia fines de noviembre, complicando a barrios ribereños.
La crecida del río Paraná encendió las alarmas en distintas localidades del litoral argentino. Este domingo, el nivel del agua llegó a los 5,72 metros en la ciudad de Santa Fe, dos centímetros por encima de la cota de evacuación, y obligó a realizar traslados preventivos de familias que viven en sectores costeros. La preocupación ahora se concentra en Rosario, donde el río alcanzó los 4,76 metros y continúa en ascenso.
De acuerdo con los registros de la Prefectura Naval Argentina (PNA), la altura en la capital santafesina también superó ampliamente la cota de alerta, establecida en 5,30 metros. La última vez que el Paraná había alcanzado una marca superior a los 5,70 metros en esa ciudad fue durante la crecida de 2016.
Crecida del Paraná: evacuaron familias en Santa Fe
Los sectores más comprometidos son aquellos ubicados fuera de los anillos de defensa contra inundaciones. Uno de los puntos afectados es Vuelta del Paraguayo, donde el municipio trasladó preventivamente a 217 personas, integrantes de 66 familias. Entre ellas hay 94 menores de edad.
Los evacuados fueron alojados en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde. En paralelo, equipos municipales y personal del Ejército mantienen operativos de asistencia en distintos sectores, con entrega de provisiones y materiales por vía fluvial a los vecinos que permanecen en sus viviendas.
Las autoridades también mantienen bajo vigilancia a Los Alisos, Alto Verde, La Boca, Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.
Qué puede pasar con el río Paraná en Rosario
La atención está puesta ahora en Rosario, donde el nivel del Paraná llegó a los 4,76 metros. La marca se encuentra a 24 centímetros de la cota de alerta, fijada en cinco metros, mientras que el nivel de evacuación está establecido en 5,30 metros.
Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) anticipan que el río podría acercarse a los 5,20 metros durante la última semana de noviembre. Algunos escenarios de previsión incluso contemplan una marca central cercana a los 5,33 metros, lo que implicaría superar el umbral de evacuación de la ciudad.
Si se concreta esa evolución, los barrios ribereños podrían enfrentar mayores complicaciones. Entre los sectores que generan preocupación se encuentra El Mangrullo, donde la subida del agua podría afectar viviendas y actividades comerciales y recreativas.
El comportamiento del río dependerá, entre otros factores, de las lluvias que se registren en los próximos días sobre la cuenca del Plata y de la evolución de los niveles aguas arriba.
Las recomendaciones de Prefectura para navegar por el Paraná
Ante el aumento del caudal, la Prefectura Naval Argentina recomendó evitar la navegación deportiva y recreativa mientras se mantengan estas condiciones hidrológicas.
El organismo advirtió sobre los riesgos asociados a las corrientes más rápidas y a la presencia de troncos, ramas, vegetación flotante y objetos sumergidos, que pueden provocar accidentes.
Para quienes deban navegar por razones de necesidad, la recomendación es circular a velocidad mínima y evitar generar oleaje que pueda afectar a las zonas costeras y a las embarcaciones cercanas.
El fenómeno El Niño, entre los factores que explican la crecida
El aumento del nivel del Paraná está relacionado con las lluvias acumuladas en distintos sectores de la cuenca del Plata y con la influencia del fenómeno climático El Niño.
La situación no se limita a Santa Fe y Rosario. Varias estaciones hidrométricas del sistema fluvial, entre ellas Barranqueras, La Paz, Goya y Reconquista, ya alcanzaron sus respectivos niveles de evacuación.
Desde Protección Civil advirtieron que la combinación de precipitaciones intensas y niveles elevados del río puede dificultar el escurrimiento del agua en las zonas más vulnerables.
Mientras tanto, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de la situación y esperan nuevas actualizaciones hidrológicas para determinar cómo evolucionará la crecida durante las próximas semanas.