La Patagonia recibe a los primeros pingüinos de Magallanes: la tarea de un biólogo que cuida a 300 pichones

El seguimiento de las crías se realiza con precisión milimétrica. Como cada pareja pone dos huevos pero aproximadamente la mitad no sobrevive por ataque de predadores como zorros, pumas, mulitas y gaviotas, el científico debe controlar de manera personalizada a unos 300 pichones. Cada cuatro días los retira temporalmente del nido para pesar su masa corporal, medir el largo y ancho del pico, el ancho de una pata y la extensión de un ala, registros con los que estima el ritmo de desarrollo. Para no confundirlos entre hermanos, les pinta marcas de color en las alas. En ocasiones puntuales, recibe el apoyo voluntario de niños de la fundación local "Conociendo nuestra casa", quienes ayudan en los pesajes y en las actividades educativas del área.