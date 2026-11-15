La Patagonia recibe a los primeros pingüinos de Magallanes: la tarea de un biólogo que cuida a 300 pichones

Resumen para apurados
- En Santa Cruz, el biólogo del Conicet Juan Cruz Martín monitorea desde noviembre a 300 pichones de pingüino en la isla Quiroga para evaluar el impacto del cambio climático.
- El científico rema a diario a la reserva para medir el desarrollo de las crías en soledad, afectado por el freno presupuestario que impide sumar nuevos investigadores al proyecto.
- El seguimiento de estas aves centinela aporta datos cruciales del océano, pero la crisis salarial y la falta de fondos amenazan con la pérdida de científicos en áreas clave.
La temporada de nacimientos de los pingüinos de Magallanes comenzó en la isla Quiroga, una reserva natural ubicada frente a las costas de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. En ese territorio insular de la Patagonia, el biólogo y becario doctoral del Conicet Juan Cruz Martín lleva adelante un monitoreo en soledad sobre 300 parejas reproductivas y sus crías recién nacidas.
La tarea resulta clave para la ciencia nacional: al ser considerados centinelas de la salud del mar, el seguimiento de estos ejemplares permite evaluar los efectos directos del cambio climático y de corrientes meteorológicas como El Niño en los ecosistemas oceánicos.
La rutina diaria del investigador de 29 años demanda una exigencia física extrema. Cada mañana, Martín se traslada cinco kilómetros en camioneta hasta la costa patagónica, carga su kayak y rema media cuadra atravesando aguas que se encuentran a cuatro grados de temperatura hasta desembarcar en la isla. Allí lo aguarda una colonia de unas 1.000 parejas de pingüinos de Magallanes, la especie de ave marina más predominante en la Argentina, donde se estima una población total superior al millón de parejas reproductivas.
De ese universo, Martín seleccionó a 300 parejas que lleva identificadas en la nuca mediante microchips que lee con un escáner. Tras una incubación de 38 días que las aves comparten en los nidos, los huevos comenzaron a eclosionar a mediados de noviembre. La escena conmueve al propio especialista: al ver romper el cascarón al primer pichón de la temporada, el investigador no pudo contener las lágrimas. Sabe que este representa su último año de trabajo de campo en el lugar, dado que debe abocarse a la redacción final de su tesis doctoral en el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
El seguimiento de las crías se realiza con precisión milimétrica. Como cada pareja pone dos huevos pero aproximadamente la mitad no sobrevive por ataque de predadores como zorros, pumas, mulitas y gaviotas, el científico debe controlar de manera personalizada a unos 300 pichones. Cada cuatro días los retira temporalmente del nido para pesar su masa corporal, medir el largo y ancho del pico, el ancho de una pata y la extensión de un ala, registros con los que estima el ritmo de desarrollo. Para no confundirlos entre hermanos, les pinta marcas de color en las alas. En ocasiones puntuales, recibe el apoyo voluntario de niños de la fundación local "Conociendo nuestra casa", quienes ayudan en los pesajes y en las actividades educativas del área.
Biometría patagónica y la encrucijada de la ciencia argentina
La recolección de estos datos biométricos posee un valor biológico trascendental. Los pingüinos de Magallanes, cuya expectativa de vida promedio se sitúa en 22 años y alcanza registros de hasta 30, responden de forma inmediata a las variaciones térmicas y a la disponibilidad de alimento en el mar. El trabajo de Martín examina la consistencia individual en las estrategias reproductivas, evaluando si el calentamiento global modifica el tamaño de los huevos, la temperatura de incubación o la velocidad de crecimiento de las crías durante su estadía en la Patagonia antes de migrar hacia aguas más cálidas de Buenos Aires, Uruguay y Brasil.
Sin embargo, el proyecto científico atraviesa un escenario crítico por falta de recursos. A pesar de que desde el inicio de su beca en 2023 se presentaron aspirantes calificados para integrarse al grupo de investigación, la parálisis presupuestaria impidió el ingreso de nuevos becarios al sistema. Esta situación obligó a Martín a asumir en absoluta soledad el exigente trabajo de campo que implica manipular cientos de ejemplares adultos que suelen picotearlo y defender sus nidos con agresividad.
A la sobrecarga laboral se le suma el deterioro del poder adquisitivo. Con ingresos congelados desde hace dos años, el biólogo formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se ve forzado a dictar clases particulares y realizar tareas extra para cubrir sus gastos básicos y lograr un margen mínimo de ahorro. Frente a este panorama, el investigador analiza la posibilidad concreta de abandonar la carrera científica una vez concluido su doctorado y volcarse a otra actividad laboral. Su testimonio expone el costo personal que exige la conservación ambiental en la Argentina y la creciente amenaza de fuga de cerebros en áreas estratégicas del conocimiento.