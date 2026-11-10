El Niño enciende las alertas para el verano 2027: qué destinos argentinos podrían tener más lluvias

El panorama plantea diferencias importantes para quienes ya organizan sus vacaciones. Misiones, Corrientes y Entre Ríos aparecen entre las provincias donde se espera una señal más persistente de lluvias por encima del promedio. En cambio, la Costa Atlántica tendría una tendencia más moderada hacia febrero y algunos sectores de la cordillera patagónica podrían registrar precipitaciones inferiores a las habituales, según el pronóstico de Meteored.