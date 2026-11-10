El Niño enciende las alertas para el verano 2027: qué destinos argentinos podrían tener más lluvias

Resumen para apurados
- El fenómeno El Niño provocará lluvias superiores a lo normal en el centro y noreste de Argentina durante el verano 2026-2027 por el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial.
- La alteración climática afectará con fuerza al Litoral y las sierras de Córdoba con excesos hídricos, mientras que la Costa Atlántica moderará sus precipitaciones hacia febrero.
- El aumento de caudales en los ríos Paraná y Uruguay obligará a los turistas y autoridades a monitorear accesos, planificar excursiones y seguir de cerca la crecida de las cuencas.
El fenómeno de El Niño ya está instalado y las proyecciones climáticas anticipan que continuará durante el verano argentino, con una intensidad fuerte a muy fuerte. Este escenario podría favorecer un período más húmedo en buena parte del centro y noreste del país, aunque las condiciones no serán iguales en todos los destinos turísticos.
El panorama plantea diferencias importantes para quienes ya organizan sus vacaciones. Misiones, Corrientes y Entre Ríos aparecen entre las provincias donde se espera una señal más persistente de lluvias por encima del promedio. En cambio, la Costa Atlántica tendría una tendencia más moderada hacia febrero y algunos sectores de la cordillera patagónica podrían registrar precipitaciones inferiores a las habituales, según el pronóstico de Meteored.
El Niño y las lluvias: qué se espera para diciembre, enero y febrero de 2027
El calentamiento del Pacífico ecuatorial asociado a El Niño modifica la distribución de las precipitaciones tropicales y la circulación atmosférica. Estos cambios pueden extender sus efectos hacia Sudamérica y favorecer condiciones más húmedas en distintas regiones de la Argentina.
Las proyecciones muestran que diciembre tendrá una distribución amplia de lluvias superiores al promedio sobre el centro y noreste del país. En enero, el núcleo de mayores precipitaciones se mantendrá especialmente marcado sobre el Litoral y el sur de Brasil.
Durante febrero, esa señal húmeda continuará presente en el noreste argentino, mientras que perderá intensidad en buena parte de la provincia de Buenos Aires. En el interior de la región central todavía podrían registrarse precipitaciones por encima de los valores normales.
En algunos sectores del noreste, los excedentes mensuales previstos superan los 50 milímetros respecto de la media. La persistencia de esta tendencia durante varios meses será un aspecto importante para seguir, especialmente por la posible acumulación de agua en los suelos y las cuencas.
Litoral, Costa Atlántica y Patagonia: cómo impactará el pronóstico en las vacaciones
El Litoral aparece como una de las regiones que deberá prestar mayor atención a la evolución de las lluvias durante la temporada. Misiones, Corrientes y Entre Ríos podrían tener condiciones más húmedas de lo habitual, con posibles complicaciones para algunas actividades turísticas al aire libre.
En destinos como las Cataratas del Iguazú y los Esteros del Iberá, los episodios de precipitaciones podrían obligar a modificar excursiones, dificultar los accesos de tierra y alterar la planificación de los visitantes. En las localidades cercanas a los ríos también será importante observar la evolución de los cursos de agua.
La señal de lluvias superiores al promedio se extiende hacia el sur de Brasil y Paraguay. Por eso, elegir un destino internacional dentro de esa región no necesariamente permitirá evitar las condiciones húmedas previstas para el verano.
La situación será algo diferente en la Costa Atlántica bonaerense. Desde el Partido de La Costa hasta Mar del Plata y Necochea, diciembre y enero mantienen una tendencia hacia precipitaciones por encima de lo habitual, aunque menos marcada que en el noreste argentino.
Para febrero, en cambio, las proyecciones muestran condiciones más cercanas a los valores promedio en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires. Esto representa una perspectiva relativamente menos húmeda hacia el final de la temporada, aunque no permite anticipar cuántos días de playa podrían verse afectados.
Las sierras de Córdoba y algunos sectores de Cuyo también podrían experimentar una temporada con lluvias superiores a las habituales. En esos destinos será conveniente contemplar alternativas para las actividades al aire libre, los campings y los recorridos por caminos secundarios.
La Patagonia presenta un escenario con contrastes. El norte y parte de la franja oriental de la región conservan señales de precipitaciones por encima de la media, por lo que ciudades como Bariloche no quedan al margen de la tendencia húmeda.
En cambio, hacia la cordillera austral se esperan lluvias inferiores a los valores habituales. Algunos circuitos de montaña del oeste de Santa Cruz presentan una menor exposición al patrón de excedentes, aunque esta perspectiva no garantiza jornadas sin precipitaciones ni permite anticipar las condiciones del viento.
El Paraná y el Uruguay, bajo seguimiento por las lluvias del verano
Las precipitaciones persistentes en sectores de la cuenca del Plata podrían favorecer mayores aportes de agua a los ríos Paraná y Uruguay. Sin embargo, la evolución de sus niveles dependerá de varios factores, entre ellos la distribución de las lluvias, la humedad acumulada en los suelos y las condiciones de las cuencas aguas arriba.
Cuando las precipitaciones se suceden durante varios días y el terreno pierde capacidad de absorción, una mayor cantidad de agua puede escurrir hacia los arroyos y ríos. Por ese motivo, el comportamiento de los cursos de agua será uno de los aspectos importantes para monitorear durante la temporada.
Esta situación también tiene implicancias para los destinos turísticos ubicados sobre las riberas. Las condiciones para disfrutar de playas, campings o realizar actividades náuticas pueden modificarse incluso cuando no se registran lluvias en la localidad, debido a las precipitaciones ocurridas en otras zonas de la cuenca.
Qué tener en cuenta para organizar las vacaciones de verano 2027
El pronóstico climático permite identificar tendencias generales para la temporada, pero no anticipa con precisión qué días lloverá en cada destino. La distribución de las precipitaciones puede variar de un mes a otro y concentrarse en determinados episodios, sin afectar necesariamente toda la actividad turística.
En ese contexto, el Litoral aparece como la región que requiere mayor seguimiento por la continuidad de la señal húmeda y sus posibles efectos sobre los ríos y los accesos. La Costa Atlántica presenta una tendencia menos marcada hacia febrero, mientras que la cordillera austral se diferencia por las proyecciones de lluvias inferiores a la media.
Para quienes viajen entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, será importante consultar los pronósticos locales a medida que se acerquen las fechas, verificar el estado de las rutas y los accesos y mantener cierta flexibilidad para modificar excursiones o traslados.
La presencia de El Niño será un factor determinante en el escenario climático del verano, pero la evolución de cada región dependerá de cómo se distribuyan las precipitaciones a lo largo de la temporada.