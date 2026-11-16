Alerta por El Niño: qué pasará con las lluvias y las temperaturas en Argentina durante el verano 2027

Resumen para apurados
- Organismos climáticos alertan que El Niño causará temperaturas récord y lluvias extremas en Argentina durante el verano de 2027 por el calentamiento anómalo del Pacífico.
- El Pacífico registra aguas 4,4 °C sobre el promedio. La NOAA y Meteored prevén que este evento supere récords vigentes desde 1950 en varias regiones del país.
- Se esperan crecidas de ríos e inundaciones en el Litoral y la región pampeana hasta abril de 2027, lo que exigirá planes de contingencia por clima extremo.
El agua del océano Pacífico sigue aumentando su temperatura debido al fenómeno de El Niño. Aunque se trata de un evento frecuente en la región que afecta al hemisferio sur, esta temporada habrá una anomalía respecto a años anteriores. Los modelos meteorológicos anuncian que los niveles de temperatura y de precipitaciones marcarán récords hasta el primer trimestre de 2027.
La Oficina de Meteorología de Australia y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos se mantienen al tanto de las actualizaciones del fenómeno. Se estima que la temperatura del agua del Pacífico frente a las costas de Perú y Ecuador está 4,4 °C por encima del promedio.
La temperatura seguirá en aumento por El Niño
El RONI es el indicador que mide la fuerza que tiene El Niño, restando el impacto del calentamiento global. Se trata del Índice Oceánico Relativo de Niño, un parámetro meteorológico adoptado por la NOAA. Mide el calentamiento general de los océanos tropicales para determinar con mayor precisión cuánto sobresale el Pacífico central de su línea histórica.
La NOAA anticipó una probabilidad del 60 % de que el trimestre noviembre-diciembre-enero supere en 2,5 °C la temperatura media. Si esta previsión se cumple, se registraría el verano más intenso desde 1950. Pese a las estimaciones generales, hay zonas que tendrían 10 °C por encima del promedio histórico en algunos momentos de la temporada.
Pronóstico del Litoral y el noreste
El modelo elaborado por Meteored, el portal especializado, señaló que la mayor intensidad se dará primero en la zona del noreste. Para este mes se previeron valores de precipitación acumulada mayores a 50 milímetros en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. La región, de hecho, estuvo bajo alerta meteorológica amarilla y naranja, dictada por el Servicio Meteorológico Nacional, durante gran parte del mes.
El núcleo de las precipitaciones se mantendrá en Corrientes, Entre Ríos y Uruguay al menos hasta marzo y abril próximos. Lo mismo sucederá en el sur de Brasil, donde las inundaciones y crecidas de los ríos terminan afectando a la zona argentina del NEA.
Para noviembre, Córdoba, San Luis y el noreste de La Pampa tendrán excesos de entre 20 y 30 milímetros. En diciembre, el exceso de precipitaciones se trasladará también desde el NEA hasta La Pampa y el centro de Buenos Aires. El pico se daría en la mitad norte del país, desde Mendoza, entre enero y febrero.