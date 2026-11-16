EconomíaNoticias económicas Lucas Pussetto: “La economía atraviesa un proceso de estancamiento” El experto, que disertará en el Business Summit NOA, afirma que, cuando se aclare el panorama electoral, se reactivará la actividad. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN EL SUMMIT. Pussetto hablará sobre el impacto de la IA en la economía. Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Yerba BuenaEl PaísEstados UnidosArgentinaInteligencia ArtificialIAE Business SchoolNvidia Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Fernando Marengo: “Si querés bajar más la inflación, necesitas mantener el tipo de cambio estabilizado” El mercado se toma un respiro: bajaron el riesgo país y el petróleo “Empresas que crecen. Negocios que trascienden”: preparativos para el Business Summit NOA 2026 Lo más popular Estudiantes de Diseño Industrial de la UBA crean asientos para espacios públicos con aluminio Dicha, la casa de artistas tucumanos que nació “casi por casualidad” y ganó el Premio En Obra de arteBA Juan David Nasio: “Lo que hizo Lacan fue recrear a Freud” Reina Roffé: “En España surgió una argentino-fobia” La vulnerable vida del irrompible Stallone Ranking notas premium En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir Lucas Pussetto: “La economía atraviesa un proceso de estancamiento” Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey Sin “Los dos estados” nunca se apagará el caldero