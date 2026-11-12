“Empresas que crecen. Negocios que trascienden”: preparativos para el Business Summit NOA 2026

En el panel de Tecnología se abordará “Inteligencia artificial: impacto en la economía y en la gestión de las empresas”. Liderar y decidir en la era de la IA. Productividad, empleo y competitividad, y su impacto en las empresas del NOA. ¿Cómo está cambiando la IA mi forma de decidir y de conducir? es el desafío que desarrollará Lucas Pussetto, profesor part-time de Economía en el IAE Business School, donde dicta clases en el EMBA, el MBA y el MBA online.