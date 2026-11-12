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“Empresas que crecen. Negocios que trascienden”: preparativos para el Business Summit NOA 2026

Ciclo organizado por LA GACETA.

Sebastián Budeguer, del Grupo Budeguer, será uno de los expositores.
Sebastián Budeguer, del Grupo Budeguer, será uno de los expositores.
Por Redacción Economía Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA y López Cruz & Co organizan el Business Summit NOA el jueves 19 en Tucumán para debatir sobre crecimiento y continuidad en empresas del norte argentino.
  • El encuentro reunirá a 200 ejecutivos para tratar gobernanza, inteligencia artificial, economía y talento humano, además de presentar el Barómetro Empresarial regional.
  • La cumbre busca profesionalizar las compañías del NOA, preparar a sus líderes ante la coyuntura macroeconómica y asegurar la trascendencia de los proyectos familiares.
Resumen generado con IA

“Empresas que crecen. Negocios que trascienden”. Ese es el lema del Business Summit NOA/2026, organizado por LA GACETA, junto con López Cruz & Co. La convocatoria tiende a instalar la conversación de referencia sobre el crecimiento, la conducción y la continuidad de las empresas del norte argentino. No es un ciclo de charlas genéricas; se trata de una jornada de medio día pensada para interpelar a dueños, directores y mandos directivos frente a las decisiones impostergables de gestión, macroeconomía, gobernanza e inteligencia artificial. 

Un proyecto y una empresa comparten el mismo desafío: mantener el espíritu emprendedor

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El Summit (los interesados en participar del ciclo pueden interiorizarse ingresando al sitio de la jornada https://businesssummitnoa.com/) se hará el jueves 19 desde las 16 en Alterview Eventos, Tucumán, ubicado en el primer piso del complejo Alterpoint de Yerba Buena. Está diseñado para propiciar vínculos directos entre pares corporativos, amenizado con un servicio exclusivo de Coffee Break y un Cóctel de cierre a las 21. Los cupos son limitados, con capacidad reducida a 200 asistentes ejecutivos. 

El encuentro se realizará a través de varios primeros con temáticas centrales. Uno de ellos, el de Gobernanza, estará relacionado con “Decidir y delegar con reglas claras”. Roles, órganos de gobierno y equipos directivos para profesionalizar la empresa y sostener su ADN. ¿Quién decide cuando yo no estoy? será la consigna que abordarán Sebastián Budeguer, del Grupo Budeguer, Rubén Rojkés de Avanco y Mercedes Paz de McDonald’s · Tucumán.

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En el panel de Tecnología se abordará “Inteligencia artificial: impacto en la economía y en la gestión de las empresas”. Liderar y decidir en la era de la IA. Productividad, empleo y competitividad, y su impacto en las empresas del NOA. ¿Cómo está cambiando la IA mi forma de decidir y de conducir? es el desafío que desarrollará Lucas Pussetto, profesor part-time de Economía en el IAE Business School, donde dicta clases en el EMBA, el MBA y el MBA online.

En el Summit, además, se presentará el Barómetro Empresarial del NOA, a cargo de López Cruz y Co. Se trata de un informe sobre cómo están y cómo se conducen las empresas del norte argentino, para poner en perspectiva las decisiones de cada organización. En otros términos, ¿Dónde estoy parado frente al resto de las empresas del NOA?

El tercer eje del encuentro será la Economía. El escenario que viene y las decisiones de hoy. Balance del año y escenarios para el próximo, con foco en lo que implican para precios, caja, inversión y personal. ¿Aguanta mi plan el escenario que viene? será el disparador de la charla que dictará el economista Fernando Marengo, economista jefe en BlackTORO Global Investments.

Personas

El cuarto y último tema será el de Personas. Las decisiones que comparte el dueño con Recursos Humanos: cultura, liderazgo, desarrollo y retención del talento. ¿Tengo a quienes pueden sostener lo que construí? En este panel, Santiago Blaquier, titular de Ingenios de Tucumán, será entrevistado por Eduardo Braun, especialista en liderazgo y cultura de las organizaciones.

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Al cierre del Business Summit NOA/2026, habrá un espacio para desarrollar un concepto: Trascender. ¿ Qué queda funcionando cuando el fundador ya no está? Decisiones de quiebre, aprendizajes y una mirada a lo que construimos para que pueda sostenerse en el tiempo.

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