EconomíaNoticias económicas Fernando Marengo: “Si querés bajar más la inflación, necesitas mantener el tipo de cambio estabilizado” El economista instó al Gobierno a aprovechar el momento para cambiar la matriz económica en el nuevo contexto geopolítico global. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío” El mercado se toma un respiro: bajaron el riesgo país y el petróleo Por qué subió la inflación en octubre: la explicación de Luis Caputo tras el dato del Indec Lo más popular El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos La Conabia celebró sus 35 años de vida La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal El maíz sostiene la rotación en el NOA En 2025/26, el maíz cubrió costos con 4,8 toneladas en tierra propia Ranking notas premium Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027 El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal