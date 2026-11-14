Estados Unidos reanudó los vuelos tras una falla que paralizó el tráfico aéreo en todo el país

Los vuelos comerciales comenzaron a reanudarse este sábado en Estados Unidos, luego de que una falla en el sistema de comunicaciones de la aviación obligara a suspender los despegues en todo el país durante varias horas. Aunque las autoridades confirmaron que el espacio aéreo fue reabierto el viernes por la noche, advirtieron que recuperar el ritmo habitual de las operaciones demandará tiempo.