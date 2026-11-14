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Estados Unidos reanudó los vuelos tras una falla que paralizó el tráfico aéreo en todo el país

La suspensión de los despegues durante varias horas provocó demoras y cancelaciones que afectaron a cientos de miles de pasajeros.

Pasajeros esperan tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Foto EFE
Pasajeros esperan tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Foto EFE
Por Redacción Mundo Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. reanudó este sábado los vuelos comerciales tras una falla en el sistema de la FAA que paralizó el tránsito aéreo en todo el país durante varias horas.
  • El fallo ocurrió por la sobrecarga de redes obsoletas de los años 80, lo que derivó en la cancelación de despegues y afectó a cientos de miles de usuarios en todo el país.
  • Normalizar las operaciones llevará tiempo y el episodio expone la necesidad de renovar los antiguos sistemas de control aéreo para evitar nuevas paralizaciones masivas.
Resumen generado con IA

Los vuelos comerciales comenzaron a reanudarse este sábado en Estados Unidos, luego de que una falla en el sistema de comunicaciones de la aviación obligara a suspender los despegues en todo el país durante varias horas. Aunque las autoridades confirmaron que el espacio aéreo fue reabierto el viernes por la noche, advirtieron que recuperar el ritmo habitual de las operaciones demandará tiempo.

La interrupción alteró los planes de cientos de miles de pasajeros y generó complicaciones en distintos aeropuertos. Algunos viajeros incluso tuvieron que descender de los aviones cuando estaban a punto de partir, mientras las aerolíneas intentaban determinar el alcance del problema y reorganizar sus servicios.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) logró restablecer el funcionamiento de las instalaciones de control del tránsito aéreo y habilitó nuevamente el espacio aéreo durante la noche del viernes.

"Nos llevará tiempo reanudar las operaciones normales. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de usted y su familia cuando vuele", señaló el funcionario, quien pidió tener en cuenta que las consecuencias de la paralización no desaparecerán de inmediato.

Una falla expuso la antigüedad del sistema tecnológico

Duffy atribuyó el episodio a las deficiencias de una infraestructura tecnológica que, según explicó, quedó desactualizada y todavía depende de conexiones instaladas hace varias décadas.

"Este es un problema de un sistema antiguo", afirmó. En ese sentido, mencionó que la red utiliza componentes que necesitan una renovación, entre ellos switches y routers que llevan muchos años en funcionamiento.

"Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó", explicó.

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