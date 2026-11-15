Un relevamiento realizado durante noviembre muestra un escenario electoral abierto de cara a las elecciones de gobernador de 2027. La Libertad Avanza (LLA) encabeza las preferencias por espacio político, mientras que Osvaldo Jaldo y Lisandro Catalán registran porcentajes similares cuando la consulta se centra en posibles candidatos. La encuesta también midió la evaluación de la gestión provincial, la imagen de dirigentes y los principales problemas que identifican los tucumanos.
El estudio de opinión pública e intención de voto para 2027 fue realizado por la consultora Isasi/Burdman entre el 5 y el 11 de noviembre en ocho localidades de la provincia. De acuerdo con los resultados, el 32,4% de los consultados manifestó que votaría por La Libertad Avanza, mientras que el 27,9% se inclinó por Tucumán Primero, el espacio del Partido Justicialista que conduce el gobernador Jaldo.
En tercer lugar se ubicó Fuerza Patria, identificada en el relevamiento con el PJ de Juan Manzur, con el 8,3% de las respuestas. Más atrás aparecen el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con el 5,3%; Cambia Tucumán y Fuerza Republicana, ambos con el 2,9%; y la opción otro o voto en blanco, con el 1,8%.
Un dato adicional es que el 18,5% de los encuestados todavía no sabe por qué partido o fuerza política votaría en los próximos comicios provinciales. Cuando la pregunta se trasladó a los posibles candidatos a gobernador, la diferencia entre los dos primeros se redujo. Osvaldo Jaldo, de Tucumán Primero, obtuvo el 31,3% de las preferencias, mientras que Lisandro Catalán, de La Libertad Avanza, alcanzó el 30,5%. La distancia entre ambos es de apenas 0,8 puntos porcentuales.
En tercer lugar quedó Juan Manzur, de Fuerza Patria, con el 9,4%. Lo siguieron Alejandra Arreguez, del Frente de Izquierda, con el 4,8%; Mariano Campero, de Cambia Tucumán, con el 3,4%; y Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, con el 3,1%.
La categoría otro o voto en blanco reunió el 1,8% de las respuestas, mientras que el 15,7% manifestó que todavía no sabe a quién elegiría. La comparación entre las dos preguntas muestra diferencias entre la intención de voto por espacio y la preferencia por candidatos. Mientras La Libertad Avanza obtiene una ventaja de 4,5 puntos sobre Tucumán Primero en la consulta por fuerzas políticas, en el escenario de candidatos Jaldo supera a Catalán por menos de un punto porcentual.
El relevamiento también consultó a los ciudadanos sobre la orientación que debería tener el próximo gobierno provincial. Ante la pregunta de si en las elecciones de 2027 votarían por la continuidad de la gestión de Jaldo o por un cambio, el 54,1% se inclinó por la segunda alternativa.