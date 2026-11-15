Intención de voto para 2027

La categoría otro o voto en blanco reunió el 1,8% de las respuestas, mientras que el 15,7% manifestó que todavía no sabe a quién elegiría. La comparación entre las dos preguntas muestra diferencias entre la intención de voto por espacio y la preferencia por candidatos. Mientras La Libertad Avanza obtiene una ventaja de 4,5 puntos sobre Tucumán Primero en la consulta por fuerzas políticas, en el escenario de candidatos Jaldo supera a Catalán por menos de un punto porcentual.