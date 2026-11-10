Elecciones 2027: unas 20 provincias planean desdoblar sus comicios para evitar la disputa presidencial

La carrera electoral de 2027 comenzó a ponerse en marcha en las provincias. A casi un año de los comicios presidenciales, los gobernadores empezaron a definir sus estrategias y, en la mayoría de los distritos, gana terreno la posibilidad de separar las elecciones locales de la votación nacional prevista para el 24 de octubre. Al menos 20 provincias tienen previsto desdoblar sus calendarios para evitar que la disputa por la sucesión de Javier Milei arrastre el resultado de las competencias provinciales.