Elecciones 2027: unas 20 provincias planean desdoblar sus comicios para evitar la disputa presidencial

Resumen para apurados
- Unas 20 provincias argentinas desdoblarán sus comicios locales en 2027 para evitar que la disputa presidencial nacional condicione sus resultados territoriales.
- Mediante su autonomía institucional, distritos como Neuquén o Santa Fe fijaron fechas entre febrero y junio, mientras Buenos Aires y la Ciudad aún evalúan su estrategia.
- La fragmentación obligará a la ciudadanía a votar múltiples veces y desafiará la estrategia de Javier Milei para consolidar el apoyo territorial a su reelección.
La carrera electoral de 2027 comenzó a ponerse en marcha en las provincias. A casi un año de los comicios presidenciales, los gobernadores empezaron a definir sus estrategias y, en la mayoría de los distritos, gana terreno la posibilidad de separar las elecciones locales de la votación nacional prevista para el 24 de octubre. Al menos 20 provincias tienen previsto desdoblar sus calendarios para evitar que la disputa por la sucesión de Javier Milei arrastre el resultado de las competencias provinciales.
Cada jurisdicción tiene autonomía para establecer cuándo convoca a sus ciudadanos a elegir gobernador, legisladores, intendentes y autoridades municipales. En los últimos años, los mandatarios provinciales encontraron en el desdoblamiento una herramienta para darle identidad propia a sus campañas y evitar que la polarización nacional termine condicionando sus posibilidades electorales.
El escenario de 2027 plantea un desafío para ambos niveles de gobierno. Milei buscará su reelección y necesitará que sus aliados provinciales movilicen sus estructuras territoriales para fortalecer el proyecto libertario. Del otro lado, los gobernadores procurarán evitar que una eventual polarización entre el oficialismo nacional y sus adversarios perjudique sus propias candidaturas o las de sus sucesores.
El resultado será un calendario electoral fragmentado, que comenzará en febrero y se extenderá, en principio, hasta septiembre. De esta manera, los argentinos podrían tener que concurrir varias veces a las urnas durante el año, en elecciones que atravesarán a gobiernos de distintos signos políticos.
Las elecciones, provincia por provincia
Neuquén será el primer distrito en abrir el calendario. El gobierno provincial ya oficializó la convocatoria para el 14 de febrero, en lo que será el primer turno electoral confirmado de 2027.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) provinciales se realizarán el 18 de abril, mientras que las elecciones generales tendrán lugar el 13 de junio.
Tucumán también resolvió separar sus comicios de los nacionales. El gobernador Osvaldo Jaldo fijó el 9 de mayo como fecha para la elección provincial, en la que se definirán la gobernación, la vicegobernación, la composición de la Legislatura, las intendencias y otras autoridades locales.
En Salta, el mandatario Gustavo Sáenz proyecta convocar a elecciones entre el 16 y el 23 de mayo, aunque todavía debe formalizar el cronograma. La provincia utilizará su propio sistema electoral y buscará concentrar la discusión política en la continuidad del oficialismo local.
Misiones también avanzará con el desdoblamiento, aunque todavía no tiene una fecha confirmada. El gobernador Hugo Passalacqua analiza alternativas entre abril y mayo. La decisión se enmarca en un escenario de reconfiguración política provincial, luego de la disolución del Frente de la Concordia y el crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) como fuerza opositora.
Corrientes, por su parte, tendrá elecciones provinciales a mitad de año. Si bien no deberá elegir gobernador, porque renovó ese cargo en 2025, el mandatario Juan Pablo Valdés anticipó que los comicios legislativos y locales se realizarán en una fecha distinta de la nacional. Junio y julio aparecen entre las posibilidades.
En Chaco, el gobernador Leandro Zdero evalúa llevar las elecciones a la segunda quincena de septiembre. La alternativa permitiría separar la disputa provincial de la presidencial, aunque mantenerla relativamente cerca de la votación nacional.
Mendoza también tendrá un calendario propio. El gobernador Alfredo Cornejo anticipó que los comicios serán desdoblados. Como no puede competir por otro mandato, la definición de la fecha estará atravesada por la estrategia del radicalismo para organizar la sucesión y conservar el poder provincial.
Chubut analiza realizar sus elecciones entre julio y agosto. El mandatario Ignacio Torres, referente del PRO, todavía no oficializó la convocatoria, pero también considera conveniente separar la competencia local de la presidencial.
A ese grupo se suman Río Negro, Tierra del Fuego y San Juan, donde el gobernador Marcelo Orrego ya resolvió desdoblar los comicios.
La misma estrategia se proyecta en Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio; Jujuy, a cargo de Carlos Sadir; La Pampa, conducida por Sergio Ziliotto; y Formosa, donde gobierna Gildo Insfrán. También se espera que Córdoba, en un escenario de creciente distancia política con los libertarios, opte por separar su calendario electoral.
Catamarca y La Rioja, entre las excepciones
Hasta el momento, Catamarca es la única provincia que anunció su intención de votar el mismo día que las elecciones presidenciales, el 24 de octubre. La decisión del gobernador Raúl Jalil podría favorecer una estrategia de coordinación electoral con el peronismo nacional, en caso de que ese espacio logre presentar una propuesta unificada.
La definición tiene una particularidad política: aunque Jalil acompañó en distintas oportunidades iniciativas legislativas de Milei, una elección simultánea podría permitirle aportar votos provinciales a una eventual candidatura opositora en la disputa por la Casa Rosada.
En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela también podría inclinarse por unificar los comicios locales con los nacionales, aunque todavía no hay una decisión formal.
La incógnita de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires
Más allá de las definiciones que comenzaron a tomar los gobernadores, todavía hay dos distritos centrales cuyo calendario electoral permanece abierto: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
En territorio porteño, Jorge Macri deberá resolver si convoca a elecciones separadas de las nacionales o si unifica las fechas. El jefe de Gobierno buscará la reelección, pero sus posibilidades también estarán condicionadas por la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Un eventual acuerdo electoral entre ambos espacios, o la ruptura de las negociaciones, podría modificar el escenario político de la Capital.
La otra gran incógnita es la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral del país. El gobernador Axel Kicillof todavía debe definir si desdoblará los comicios o si los unificará con la elección presidencial.
La decisión tendrá consecuencias que exceden la disputa bonaerense. Por un lado, incidirá en la interna del peronismo y en la relación entre Kicillof y los distintos sectores del espacio. Por otro, podría convertirse en un factor determinante para el proyecto presidencial del mandatario provincial, uno de los dirigentes que aparecen en el escenario de la oposición de cara a 2027.