Política

Catalán, contra Jaldo: “El único piloto que conoce es el que se puso cuando la tormenta dejó a la Provincia aislada”

El candidato a gobernador por LLA cuestionó la falta de obras hídricas, el manejo de la asistencia social y el costo de la estructura política en Tucumán.

Lisandro Catalán.
Lisandro Catalán.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, candidato de LLA, criticó en redes al gobernador Osvaldo Jaldo por la falta de obras hídricas ante las inundaciones en Tucumán.
  • El dirigente libertario cuestionó el costo de la estructura estatal y el clientelismo, defendiendo su trayectoria nacional frente a los dichos del mandatario.
  • La confrontación calienta la carrera electoral hacia los comicios de mayo de 2027, planteando una polarización entre el oficialismo local y los libertarios.
Resumen generado con IA

Lisandro Catalán salió al cruce del gobernador Osvaldo Jaldo y publicó un duro mensaje en sus redes sociales, en el que cuestionó la gestión provincial y planteó la necesidad de poner fin al sistema político que gobierna Tucumán desde hace décadas.

“Señor gobernador Osvaldo Jaldo, me parece que se están poniendo nerviosos”, comenzó Catalán, quien tomó la referencia del mandatario al concepto de “piloto de tormentas” para responderle con una crítica a la situación que atraviesa la provincia frente a las recientes inundaciones.

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“Coincido con usted: Tucumán necesita un piloto de tormentas. Pero el único piloto que usted conoce es el que se puso cuando la tormenta dejó a media provincia aislada, producto de años de falta de obras hídricas y abandono”, disparó el dirigente libertario.

En otro tramo de su publicación, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) cuestionó el manejo de la asistencia social y sostuvo que la ayuda del Estado no puede convertirse en una herramienta de sometimiento político. “Ayer hablaba de cuidar a las familias que reciben asistencia del Estado, pero eso no puede convertirse en sometimiento político”, expresó.

Además, señaló que las últimas tormentas volvieron a dejar al descubierto las condiciones en las que viven numerosas familias tucumanas y responsabilizó directamente al gobernador por esa realidad.

Lisandro Catalán cuestionó el Presupuesto 2027 de Jaldo: “La prioridad es sostener la estructura política y no hacer obras para los tucumanos”

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También hizo referencia a su trayectoria profesional y política para responder a los cuestionamientos sobre su capacidad para conducir la provincia. Recordó que nació y se recibió en Tucumán, que se trasladó a Buenos Aires para especializarse y que cuenta con una maestría en Políticas Públicas.

En ese sentido, enumeró sus responsabilidades en la función pública nacional, entre ellas sus pasos por la Secretaría del Interior, la Vicejefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. “No me quedo en Buenos Aires como a usted le gustaría. Hace dos años volví a Tucumán para devolverle todo lo que me dio”, afirmó.

Lisandro Catalán cuestionó la presión fiscal de Tucumán y pidió seguir el camino de Milei

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Catalán también cuestionó el tamaño de la estructura política provincial y el destino de los recursos públicos. Según planteó, Tucumán sostiene una de las estructuras políticas más grandes y costosas del país, mientras que las necesidades de los ciudadanos continúan sin respuestas.

“El que improvisa es usted, que pretende gobernar a látigo y sin salir de Tucumán a buscar oportunidades”, sostuvo en uno de los pasajes más duros de su mensaje.

Finalmente, el candidato de La Libertad Avanza llevó la discusión al terreno electoral y puso el foco en los comicios provinciales del 9 de mayo de 2027, fecha en la que, según expresó, los tucumanos deberán decidir entre la continuidad del actual sistema político y una transformación de la provincia. “Vamos a elegir entre terminar con este sistema y hacer de Tucumán un destino de grandeza, como merece su historia, o seguir con el ‘piloto de tormentas’”, concluyó.

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