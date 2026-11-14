Catalán, contra Jaldo: “El único piloto que conoce es el que se puso cuando la tormenta dejó a la Provincia aislada”

SeÃ±or gobernador @OsvaldoJaldo, me parece que se estÃ¡n poniendo nerviosos. Coincido con usted: TucumÃ¡n necesita un piloto de tormentas. Pero, Â¿piloto de tormentas? El Ãºnico piloto que usted conoce es el que se puso cuando la tormenta dejÃ³ a media provincia aislada, producto de aÃ±os de falta de obras hÃ­dricas y abandono. Ayer hablaba de cuidar a las familias que reciben asistencia del Estado, pero eso no puede convertirse en sometimiento polÃ­tico. Horas despuÃ©s, las tormentas volvieron a dejar al descubierto el abandono absoluto de esas mismas familias. Usted es el gobernador y el mÃ¡ximo responsable de esta realidad. Soy tucumano, nacÃ­ y me recibÃ­ en esta provincia. Me fui a Buenos Aires a especializarme, hice una maestrÃ­a en PolÃ­ticas PÃºblicas y asumÃ­ responsabilidades en distintos lugares de la funciÃ³n pÃºblica. Ãltimamente fui Secretario del Interior, Vicejefe de Gabinete y Ministro del Interior de la NaciÃ³n. No me quedo en Buenos Aires como a usted le gustarÃ­a. Hace dos aÃ±os volvÃ­ a TucumÃ¡n para devolverle todo lo que me dio. No improviso: tengo formaciÃ³n, experiencia y compromiso con mi provincia. El que improvisa es usted, que pretende gobernar a lÃ¡tigo y sin salir de TucumÃ¡n a buscar oportunidades. Usted sostiene una de las estructuras polÃ­ticas mÃ¡s grandes y caras del paÃ­s, mientras los recursos de los tucumanos se destinan a sostener la polÃ­tica y no a resolver sus problemas. El 9 de mayo los tucumanos vamos a elegir entre terminar con este sistema y hacer de TucumÃ¡n un destino de grandeza, como merece su historia, o seguir con el âpiloto de tormentasâ.