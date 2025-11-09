Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

-En los últimos meses, la percepción del mercado era que el gobierno estaba acabado económica y políticamente. Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario. Con los mismos indicadores macroeconómicos que antes del proceso electoral, en apenas dos semanas el peso se apreció, el riesgo país cayó de casi 1.100 puntos a poco más de 600 y el índice accionario local subió 50% en dólares. Eso demuestra que el problema no era de solvencia, sino de confianza. Después de décadas de déficit fiscal financiado con emisión y deuda, cualquier duda sobre la disciplina fiscal dispara el miedo de los inversores. Ese temor lleva a vender activos locales y refugiarse en dólares, generando un círculo vicioso donde caen las reservas y crece la incertidumbre. Argentina combina una de las inflaciones más altas del mundo con el récord de reestructuraciones de deuda. Sin credibilidad, ningún programa económico se sostiene, por más consistente que sea.