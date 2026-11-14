El Congreso de Estados Unidos convoca a Jensen Huang, el ex CEO de Nvidia

“Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos”, escribió el jueves en X el senador republicano Tim Scott, quien pidió la comparecencia el 3 de diciembre de Huang y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ante la Comisión de Banca del Senado, que preside.