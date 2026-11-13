Escándalo: una empresa china ligada a Alice Huang obtuvo chips de Nvidia que estaban vedados

Resumen para apurados
- Una empresa china ligada a Alice Huang obtuvo chips avanzados de Nvidia prohibidos por EE.UU., tras la reciente renuncia del CEO Jensen Huang por un escándalo de espionaje.
- Los servidores de Dell pasaron por Singapur antes de llegar a Shanghái, eludiendo el veto que Washington impuso en 2023 al envío de tecnología de IA avanzada a Pekín.
- El caso reaviva las dudas globales sobre la eficacia de las sanciones de EE.UU. y agrava la crisis corporativa de Nvidia en medio de la disputa tecnológica con China.
El escándalo de Nvidia vuelve a sumar otro capítulo. Luego de la renuncia del CEO Jensen Huang, una empresa china fundada por Alice Huang, la presunta amante y espía china, obtuvo chips supuestamente restringidos de la firma estadounidense.
La novedad se conoce después de la renuncia de Jensen Huang como CEO de la tecnológica estadounidense y renueva las sospechas de que los microchips más avanzados de la compañía, claves para la inteligencia artificial (IA), llegaron a China pese a las restricciones.
Según Bloomberg, Aperia Cloud Services, un socio oficial de Nvidia en Singapur, compró a Dell Technologies los servidores que contenían los chips. Esos equipos terminaron luego en manos de Shanghai Longteng.
Sin embargo, la agencia aclara que no está claro cómo la empresa china los obtuvo ni si Alice Huang participó en la operación.
Una prohibición vigente desde 2023
Estados Unidos prohibió en 2023 la exportación de los chips H800 a China, como parte de un esfuerzo por frenar el desarrollo de la IA por parte de Pekín. Las restricciones alcanzan a los componentes más avanzados de Nvidia, y el caso reaviva las dudas sobre su efectividad.
Alice Huang es conocida principalmente por haber sido alta ejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur bajo sospecha de haber enviado chips de Nvidia a China. Es la presunta espía china que, según informaron medios estadounidenses, mantuvo una relación con Jensen Huang.
Megaspeed dijo el jueves que investiga si cumplió con los controles de exportación sobre estas piezas. Malasia, por su parte, informó que investiga a una filial de la compañía por la posible desviación de chips de IA hacia otros países. (AFP)