Escándalo en Nvidia: revelan otra supuesta relación extramatrimonial de Jensen Huang con una empleada
Las versiones sobre la vida privada del empresario sumaron un nuevo capítulo. Medios internacionales informaron sobre un presunto tercer vínculo sentimental, mientras crecen los interrogantes por las conexiones comerciales de Alice Huang con compañías chinas vinculadas al negocio de los chips de inteligencia artificial.
Resumen para apurados
- Jensen Huang, CEO de Nvidia, quedó envuelto en un escándalo tras revelarse una nueva presunta relación extramatrimonial con una empleada, lo que debilita su conducción.
- El caso se suma a nexos previos con Alice Huang, investigada en EE.UU. por presunto contrabando de chips a China, y con otra directiva, pese a los desmentidos de Nvidia.
- La controversia y una eventual salida de Huang amenazan con desestabilizar a Nvidia y sacudir el mercado global de chips de inteligencia artificial por falta de sucesor claro.
El nombre de Jensen Huang, histórico líder y cofundador de Nvidia, quedó envuelto en una controversia que combina revelaciones sobre su vida personal con investigaciones relacionadas con el negocio tecnológico. En las últimas horas trascendió que el empresario habría mantenido una nueva relación extramatrimonial con una empleada de la compañía, cuya identidad no fue difundida.
La información se suma a otras versiones que ya habían salido a la luz sobre supuestos vínculos sentimentales del ejecutivo. El caso adquirió mayor repercusión después de que se conociera su relación con Alice Huang, una antigua directiva de Megaspeed International, firma de centros de datos radicada en Singapur.
Según las publicaciones que reconstruyeron el caso, también habría existido un vínculo con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el área de salud. Ahora, la aparición de una nueva presunta relación vuelve a poner el foco sobre el entorno personal del empresario.
Alice Huang y las sospechas por sus conexiones con China
Más allá de las cuestiones personales, uno de los aspectos que generó mayor preocupación tiene que ver con las actividades empresariales de Alice Huang y sus presuntos contactos con compañías chinas.
La mujer estuvo vinculada a Megaspeed International, una firma que se encuentra bajo la lupa de las autoridades estadounidenses por posibles operaciones de contrabando de chips de inteligencia artificial hacia China.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también investiga si algunas empresas relacionadas con ella participaron en maniobras para introducir productos tecnológicos en ese mercado.
A su vez, una investigación publicada por The Information señaló posibles conexiones con DeepSeek, una compañía china dedicada al desarrollo de inteligencia artificial. Según ese reporte, se habrían utilizado inversiones y una estructura de sociedades para facilitar el suministro de procesadores fabricados por Nvidia.
Tanto Nvidia como Megaspeed rechazaron haber cometido irregularidades.
La crisis que amenaza con sacudir a Nvidia
Las revelaciones se producen en un momento de especial sensibilidad para Nvidia, una de las compañías más importantes del mercado tecnológico mundial y un actor central en el desarrollo de la inteligencia artificial.
La empresa, fundada en 1993, construyó su liderazgo internacional bajo la conducción de Jensen Huang, quien se convirtió en una de las figuras más influyentes de la industria de los semiconductores.
La eventualidad de una salida del ejecutivo, tal como plantea la información original, abriría un escenario de incertidumbre por la falta de una transición de liderazgo consolidada.
Entre los nombres mencionados como posibles figuras para una sucesión aparecen ejecutivos de otras compañías del sector, como Lisa Su, de AMD; Rene Haas, de Arm; y Sanjay Mehrotra, de Micron.
Las investigaciones y el futuro de la compañía
La controversia también puso sobre la mesa la necesidad de esclarecer las posibles conexiones comerciales y los vínculos con empresas investigadas por las autoridades estadounidenses.
El caso podría tener consecuencias que excedan la esfera privada del empresario, especialmente por la posición estratégica de Nvidia en el mercado mundial de procesadores para inteligencia artificial.
La compañía es uno de los principales proveedores de tecnología para el entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados de IA. Por eso, cualquier conflicto que afecte su conducción o sus relaciones comerciales puede generar repercusiones en todo el sector.