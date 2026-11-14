Nacho Godoy rinde tributo romántico a Luis Miguel

Resumen para apurados
- El cantante tucumano Nacho Godoy presenta esta noche un tributo a Luis Miguel en el teatro Puerto Libertad, con el fin de homenajear los grandes éxitos del artista mexicano.
- El show cuenta con banda en vivo e invitados. Godoy consolidó su carrera tras participar en televisión nacional y compartir escenario con figuras como Abel Pintos.
- La presentación busca expandir la propuesta del cantante fuera de los circuitos gastronómicos habituales, apostando a una mayor producción teatral y convocatoria.
La música romántica recorrerá esta noche cada rincón del teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), cuando el tucumano Nacho Godoy ofrezca a partir de las 21.30 un tributo con los grandes éxitos de Luis Miguel.
El show tendrá banda en vivo, artistas invitados y un repertorio que recorrerá distintas etapas de la carrera del reconocido cantante mexicano, con temas que forman parte de la historia del pop latino y que continúan conquistando a nuevas generaciones. En teclado estará Gastón Alderete Costa; en guitarra, Germán Herrero Heinecke; en bajo, Tirzo Luján; en batería, Álvaro Acuña; y en coro, Victoria Durán y Julieta Ríos.
Godoy desplegó su talento a nivel nacional en Canal 13, cuando participó del programa “Es mi sueño”, conducido por Guido Kaczka; compartió escenario con Abel Pintos y tuvo la posibilidad de bailar junto al cantante Carlos Baute, experiencias que marcaron una etapa importante en su crecimiento artístico.
El objetivo del espectáculo de hoy es acercar su propuesta a un público más amplio que el que llena los espacios gastronómicos donde suele actuar y ofrecer una experiencia musical que combine interpretación, despliegue escénico y una producción en vivo.
“Es una oportunidad muy especial para mí. Poder llevar este show a un espacio tan lindo como Puerto Libertad, acompañado de excelentes músicos, es un paso muy importante. Queremos que el público pueda disfrutar y revivir las canciones que marcaron generaciones”, destaca.