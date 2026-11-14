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Nacho Godoy rinde tributo romántico a Luis Miguel

En Puerto Libertad

Nacho Godoy
Nacho Godoy
Por Redacción Espectáculos Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • El cantante tucumano Nacho Godoy presenta esta noche un tributo a Luis Miguel en el teatro Puerto Libertad, con el fin de homenajear los grandes éxitos del artista mexicano.
  • El show cuenta con banda en vivo e invitados. Godoy consolidó su carrera tras participar en televisión nacional y compartir escenario con figuras como Abel Pintos.
  • La presentación busca expandir la propuesta del cantante fuera de los circuitos gastronómicos habituales, apostando a una mayor producción teatral y convocatoria.
Resumen generado con IA

La música romántica recorrerá esta noche cada rincón del teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), cuando el tucumano Nacho Godoy ofrezca a partir de las 21.30 un tributo con los grandes éxitos de Luis Miguel.

El show tendrá banda en vivo, artistas invitados y un repertorio que recorrerá distintas etapas de la carrera del reconocido cantante mexicano, con temas que forman parte de la historia del pop latino y que continúan conquistando a nuevas generaciones. En teclado estará Gastón Alderete Costa; en guitarra, Germán Herrero Heinecke; en bajo, Tirzo Luján; en batería, Álvaro Acuña; y en coro, Victoria Durán y Julieta Ríos.

Godoy desplegó su talento a nivel nacional en Canal 13, cuando participó del programa “Es mi sueño”, conducido por Guido Kaczka; compartió escenario con Abel Pintos y tuvo la posibilidad de bailar junto al cantante Carlos Baute, experiencias que marcaron una etapa importante en su crecimiento artístico.

Los 56 años de Luis Miguel en la voz de Nacho Godoy

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El objetivo del espectáculo de hoy es acercar su propuesta a un público más amplio que el que llena los espacios gastronómicos donde suele actuar y ofrecer una experiencia musical que combine interpretación, despliegue escénico y una producción en vivo.

“Es una oportunidad muy especial para mí. Poder llevar este show a un espacio tan lindo como Puerto Libertad, acompañado de excelentes músicos, es un paso muy importante. Queremos que el público pueda disfrutar y revivir las canciones que marcaron generaciones”, destaca.

Temas Luis MiguelMéxicoAbel PintosGuido KaczkaArgentina
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