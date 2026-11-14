Nacho Godoy rinde tributo romántico a Luis Miguel

El show tendrá banda en vivo, artistas invitados y un repertorio que recorrerá distintas etapas de la carrera del reconocido cantante mexicano, con temas que forman parte de la historia del pop latino y que continúan conquistando a nuevas generaciones. En teclado estará Gastón Alderete Costa; en guitarra, Germán Herrero Heinecke; en bajo, Tirzo Luján; en batería, Álvaro Acuña; y en coro, Victoria Durán y Julieta Ríos.