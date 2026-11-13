La app que usa inteligencia artificial para encontrar regalos según los gustos de cada persona

Elegir un regalo puede convertirse en un desafío, sobre todo cuando se acerca un cumpleaños, Navidad o un intercambio de amigo invisible. ¿Qué le gusta a la otra persona? ¿Ya tiene eso que queremos comprarle? ¿Alguien más habrá elegido lo mismo? Una aplicación busca resolver parte de esas dudas con listas de deseos que reúnen productos de distintas tiendas y permiten reservarlos en secreto.