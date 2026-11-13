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La app que usa inteligencia artificial para encontrar regalos según los gustos de cada persona

Wishes se conecta con ChatGPT y Claude para proponer productos y reunirlos en listas que después se pueden compartir.

LISTAS DE DESEOS. Wishes permite reunir regalos de distintas tiendas y compartirlos en un solo enlace para evitar compras repetidas
LISTAS DE DESEOS. Wishes permite reunir regalos de distintas tiendas y compartirlos en un solo enlace para evitar compras repetidas
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La app Wishes se lanzó en móviles y web para sugerir regalos personalizados con inteligencia artificial y organizar listas compartidas para evitar compras repetidas en festejos.
  • La plataforma se integra con ChatGPT y Claude para recomendar productos con enlaces directos a tiendas, y permite coordinar sorteos de amigo invisible de forma gratuita.
  • La herramienta busca transformar las compras festivas al optimizar el gasto y garantizar que cada persona reciba productos que realmente desea mediante asistencia digital.
Resumen generado con IA

Elegir un regalo puede convertirse en un desafío, sobre todo cuando se acerca un cumpleaños, Navidad o un intercambio de amigo invisible. ¿Qué le gusta a la otra persona? ¿Ya tiene eso que queremos comprarle? ¿Alguien más habrá elegido lo mismo? Una aplicación busca resolver parte de esas dudas con listas de deseos que reúnen productos de distintas tiendas y permiten reservarlos en secreto.

Se trata de Wishes, una plataforma disponible para iPhone, Android y también desde la web. Su funcionamiento es sencillo: cada persona arma una lista con los regalos que le gustaría recibir, agrega fotos y enlaces a los comercios donde se pueden conseguir y después comparte un único link con familiares o amigos.

Quienes reciben ese enlace pueden consultar las opciones y reservar un regalo. La reserva queda en secreto para que la persona que armó la lista no sepa qué le van a comprar. Así, los demás pueden organizarse y evitar que dos personas elijan el mismo obsequio.

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También organiza el amigo invisible

La aplicación sumó una herramienta para organizar intercambios de regalos. Quien coordina la actividad comparte un enlace para que los participantes se unan y preparen sus propias listas. El sorteo se realiza desde el navegador y cada persona puede consultar los deseos de quien le tocó y reservar una opción.

Según explican sus desarrolladores, esta función es gratuita y no hace falta que todos descarguen la aplicación para participar. Alcanza con ingresar al enlace compartido por quien organiza el intercambio.

REGALOS SIN REPETIR. La aplicación permite reservar en secreto los productos elegidos para cumpleaños, Navidad y otras celebraciones. / CAPTURA DE PANTALLA REGALOS SIN REPETIR. La aplicación permite reservar en secreto los productos elegidos para cumpleaños, Navidad y otras celebraciones. / CAPTURA DE PANTALLA

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La inteligencia artificial también propone regalos

Otra de las funciones de Wishes es la conexión con ChatGPT y Claude. A través de estas herramientas, los usuarios pueden pedir sugerencias de regalos a partir de sus gustos o intereses. La plataforma genera una lista con productos concretos, imágenes y enlaces a las tiendas donde se encuentran disponibles.

La aplicación es gratuita y permite crear listas para distintas ocasiones, desde cumpleaños hasta celebraciones familiares y fiestas de fin de año. Con la temporada de intercambios cada vez más cerca, la propuesta apunta a facilitar la organización y ayudar a que cada persona reciba algo que realmente desea.

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