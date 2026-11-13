Cómo vender más por internet: una capacitación gratuita reunirá a emprendedores

Resumen para apurados
- Tiendanube y el IDEP realizarán una capacitación gratuita sobre comercio digital para emprendedores y pymes el 25 de noviembre en el Hotel Sheraton de Tucumán.
- La primera edición presencial en la provincia incluirá charlas sobre logística, marketing digital, testimonios locales y una sesión final de networking con cupo limitado.
- La iniciativa busca impulsar la economía regional y dotar a los negocios del NOA de herramientas para escalar sus ventas digitales más allá de su mercado local habitual.
Vender por internet no termina cuando alguien abre una tienda online. Conseguir visitas, organizar los envíos y transformar seguidores en clientes son algunos de los pasos que pueden definir si un emprendimiento logra crecer. Sobre esos temas girará Entrenamiento Nube Tucumán, una jornada gratuita que reunirá a emprendedores y PyMEs del NOA el 25 de noviembre en San Miguel de Tucumán.
La actividad será de 9 a 13 en el Hotel Sheraton, ubicado en avenida Soldati y calle Haití. Está organizada por Tiendanube junto con el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) y será la primera edición presencial de esta propuesta en la provincia.
Puede participar la comunidad emprendedora, dueños de negocios y PyMEs. No es necesario tener una tienda online en funcionamiento: la convocatoria está pensada tanto para quienes ya venden por internet como para quienes quieren empezar a hacerlo.
Qué podrán aprender los emprendedores
La mañana estará organizada en bloques cortos y prácticos. Después de la acreditación y un primer espacio para conocer a otros participantes, especialistas de Tiendanube explicarán cómo profesionalizar un negocio digital y qué herramientas pueden utilizarse para vender online y hacer crecer una marca.
La logística tendrá un espacio propio. Representantes de Andreani abordarán alternativas para organizar los envíos, uno de los puntos que suelen aparecer cuando un emprendimiento empieza a vender fuera de su zona habitual.
Luego, Natalia Kargel estará al frente de “De seguidores a clientes”, una charla centrada en cómo llevar tráfico hacia una tienda online y aprovechar herramientas de marketing digital para convertir la presencia en redes en ventas.
También habrá un panel llamado “Hecho en NOA”, en el que marcas de la región compartirán experiencias, errores y decisiones que tomaron mientras desarrollaban sus negocios.
Una mañana para hacer contactos y resolver dudas
La acreditación comenzará a las 9 y las charlas, a las 10. Después de los bloques de formación, la jornada terminará con un espacio de networking hasta las 13.
En ese tramo se podrá conversar con otros emprendedores y con el equipo de Tiendanube. También estarán disponibles representantes de herramientas como Pago Nube, Envío Nube, Marketing Nube y Chat Nube para responder consultas sobre su funcionamiento.
Quienes completen la jornada recibirán un certificado de participación.
Cómo inscribirse al Entrenamiento Nube
La participación es presencial y gratuita, pero requiere inscripción previa porque los cupos son limitados. El registro se realiza online mediante el formulario oficial (https://www.eventbrite.com.ar/e/entrenamiento-nube-noa-tickets) difundido por el IDEP.
Una vez dentro, hay que seleccionar la entrada y completar los datos solicitados para reservar el lugar. Desde la organización recomiendan llegar temprano el día del encuentro: la acreditación comienza a las 9 y el ingreso se realiza por orden de llegada hasta completar el aforo.
Para dudas sobre la actividad, los interesados también pueden comunicarse con la organización a través del correo eventos@tiendanube.com.