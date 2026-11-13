Cómo vender más por internet: una capacitación gratuita reunirá a emprendedores

Vender por internet no termina cuando alguien abre una tienda online. Conseguir visitas, organizar los envíos y transformar seguidores en clientes son algunos de los pasos que pueden definir si un emprendimiento logra crecer. Sobre esos temas girará Entrenamiento Nube Tucumán, una jornada gratuita que reunirá a emprendedores y PyMEs del NOA el 25 de noviembre en San Miguel de Tucumán.