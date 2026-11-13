Propuesta escénica en La Sodería: “El comportamiento de las vacas” satiriza lo humano

“El comportamiento de las vacas” es el nuevo estreno de La Rendija, en una propuesta escénica que combina la danza, el teatro, la música y lo visual que se presentará a las 22 en La Sodería (Juan Posse 1.141), en una creación dirigida por Marcela González Cortés e interpretada por Martín Abregú, María Belén Jeréz, Sofía Jure, Rocío Meza y Pablo Salas.
“La obra parte de observar el universo del ganado para encontrar una analogía con nuestros modos de comportamiento social. Es una imagen satirizada por momentos, que muestra esa condición colectiva, precaria y vulnerable. Trabajamos con materiales vistos y estudiados, a modo de ejercicio de reconocimiento de determinados estados, lo que nos permitió ir construyendo la coreografía a partir de imágenes de la vaca en creadores de diferentes áreas, como escritos, dibujos animados antiguos, fotografías y videos. Son cuerpos que están en un aparente equilibrio y en su porvenir son sometidos a la fragmentación”, señala la directora para LA GACETA.
- ¿Qué te interesa contar, a través del trabajo escénico que estás planteando desde la danza?
- El sólo hecho de “sitiarnos a mirar la vaca”, ya es un gesto de atención. Nosotros miramos la vaca y encontramos una reciprocidad en la mirada de la relación ganado-humano y en la vulnerabilidad compartida que tenemos. Nos interesa pensar la danza como un lenguaje que se muestra como un proceso producto de diversos cruces, hibridaciones y relaciones vinculares entre distintas áreas del arte para producir nexos. Estas formas de experimentación nos llevaron a una dinámica que cuestiona los límites mismos de las disciplinas artísticas y nos mostró posibilidades y construcciones, posiciones respecto de la idea de espacio, sociedad, producción, cuerpo y movimiento.
- ¿Sobre qué premisas trabajaron su investigación?
- ¿Qué evidencia un cuerpo, qué respira, cuándo se quiebra, es indiferente al sacrificio? Estos han sido los disparadores del eje dramatúrgico y han posibilitado corporalidades distintas, incluyendo la de vaca-humano, en un trabajo intertextual de fragmentación que abre las posibilidades de presentación lineal o no lineal en las escenas. ¿Y si la vaca soñara y pudiera saltar y bailar?
- ¿Cuánto de ganado tenemos en el comportamiento social?
- Las vacas funcionan como colectivo, viven y pasan su vida en una condición vulnerable y precaria. Una mansa calma que se altera, porque el sistema las fuerza a una explotación. Algunas aprenden rápidamente; otras lo hacen de manera gradual. Algunas tienen una personalidad introvertida y prefieren la soledad; otras son extrovertidas y rebeldes. A una vaca feliz le gusta comer, beber, descansar y tomar tiempo para caminar y socializar, pero hay veces que su espera pasiva podría estar diciéndonos que algo anda mal. Al entrar al corral, la primera lo hace confiada y el resto duda, se resiste, pero termina entrando igual, arrastrada por lo colectivo. Pareciera que estuviésemos hablando de humanos... El nuestro es un modo de espantar con poesía bailada las tristezas de las épocas.
- La banda sonora elegida tienen un significado puntual.
- La selección musical fue otro combustible de la obra. Fuimos encontrando atmósferas diferentes y pensamientos que son aportes fundamentales en la estructura. Conectar los momentos con las músicas elegidas, con las energías que aporta cada una y le dan sentido, hace que el trabajo envuelva sonora y visualmente a los bailarines, con el deseo que pueda llegar al espectador. Todas tienen una relación directa o indirectamente con ese mundo rural, entre la calma y su alteración cruel y violenta. Son temas de Atahualpa Yupanqui (la pieza folclórica “El arriero”, metáfora de la vida, de las luchas del ser humano, de las clases sociales y la desigualdad), Alberto Iglesias (con sus climas ligados al suspenso y al peso), Miguel Abuelo (“Nunca te miró una vaca de frente”, en versión sinfónica cantada por Gabo Ferro), Santiago Barrionuevo y otros.
- ¿Es una creación colectiva o tiene tu dramaturgia?
- Es una idea mía, de hace más de un año. La propuesta surge de una sensación personal: observar la pasividad de estos tiempos y el adormecimiento social. Las escenas se conformaron de una manera bastante fluida, porque las metáforas nos ayudaron al tratamiento de la cualidad existencial de la vida de las vacas, pensando en la condena y en lo sacrificial. Se busca un movimiento reflexivo desde el imaginario simbólico, mezclado con climas de sutiles torturas, sumisiones y resistencias. Los intérpretes forman cuerpos tangibles, presencias reales que se integran dramáticamente con un entorno de imágenes y sonidos en un juego casi naif. Ver sus saltos irregulares cuando las liberan al campo, luego de haber estado encerradas nos lleva a la felicidad de la danza; y las pasarelas de los remates, a los desfiles de diseñadores de moda. Y está la pesadilla de la mesa carnicera con lo sacrificial de su cuerpo.