Propuesta escénica en La Sodería: “El comportamiento de las vacas” satiriza lo humano

- Es una idea mía, de hace más de un año. La propuesta surge de una sensación personal: observar la pasividad de estos tiempos y el adormecimiento social. Las escenas se conformaron de una manera bastante fluida, porque las metáforas nos ayudaron al tratamiento de la cualidad existencial de la vida de las vacas, pensando en la condena y en lo sacrificial. Se busca un movimiento reflexivo desde el imaginario simbólico, mezclado con climas de sutiles torturas, sumisiones y resistencias. Los intérpretes forman cuerpos tangibles, presencias reales que se integran dramáticamente con un entorno de imágenes y sonidos en un juego casi naif. Ver sus saltos irregulares cuando las liberan al campo, luego de haber estado encerradas nos lleva a la felicidad de la danza; y las pasarelas de los remates, a los desfiles de diseñadores de moda. Y está la pesadilla de la mesa carnicera con lo sacrificial de su cuerpo.