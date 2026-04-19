Los 56 años de Luis Miguel en la voz de Nacho Godoy

Resumen para apurados
- Ignacio Godoy rinde tributo a Luis Miguel hoy y mañana en el Bar Irlanda de Tucumán por sus 55 años, tras avanzar de ronda en el reality televisivo de El Trece 'Es mi sueño'.
- Godoy avanzó en el certamen tras cantar con Abel Pintos y recibir elogios del jurado. El show recorre éxitos de diversas décadas, atravesado por el emotivo recuerdo de su hermana.
- A fines de mes, el cantante enfrentará la segunda etapa del reality buscando llegar a la final en el Teatro Ópera. El evento refuerza la vigencia de Luis Miguel en las nuevas voces.
Hoy no es un día más para Luis Miguel. El Sol de México cumple 56 años y en todo el planeta hispanoparlante se multiplicarán los homenajes. Tucumán no podía estar ausente de los festejos: el tributo lo protagonizará Ignacio Godoy, en medio del torbellino emocional que aún vive luego de haber superado exitosamente la primera ronda en el concurso televisivo “Es mi sueño”, que conduce Guido Kaczka por El Trece.
Su participación en el certamen de talentos fue elogiada por el jurado compuesto por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón. Incluso el primero compartió escenario con Nacho -junto con el gemelo Agustín Godoy- para cantar a capella una parte de “El mar”, dedicada a la hermana de los tucumanos, Valentina, fallecida hace cuatro años y cuya evocación compartieron en pantalla, atravesados por una emoción que llegó a la platea.
“Entrégate” fue la canción de Luis Miguel elegida para interpretar en el reality, y seguramente formará parte destacada de los temas que sonarán desde las 21.30, con entrada libre y gratuita, en el Bar Irlanda (Catamarca 380), en un recital que se repetirá mañana en el mismo horario y lugar.
“Lo elijo porque es uno de los mejores cantantes de la historia y creo que la gente tiene que seguir escuchando sus canciones. Es un ídolo atemporal, lo admiro con todo lo que tengo y para mí es una persona que vivió las mil y unas, y aún así sigue cantando como los ángeles. En el repertorio tenemos boleros, baladas y esas canciones que bailabas en los 80, 90 y 2000”, afirma el cantante, quien está al frente de una banda integrada por Gastón Alderete (teclado), Germán Herrero Heinecke (guitarra), David Zerda (batería) y Tirzo Luján (bajo). Seguramente su hermano lo compañará en alguna canción, aunque Agustín prefiere actuar en coros.
El vocalista llegó al programa cargado de emoción por el significado de honrar la memoria de su hermana, como hace en cada presentación. Hace dos años, junto con Agustín, se llevaron el premio Revelación en la competencia “El nuevo artista de la casa”, organizada por la peña Lo de la Paliza, y desde entonces su presencia es una constante en distintos espacios locales.
- ¿Qué significó estar en el programa?
- Fue una linda experiencia ir a Buenos Aires, no conocía la ciudad y fue grato ver el recibimiento de la gente, aún siendo del interior. Un poco caótica, nada más, a comparación de lo que vivimos en Tucumán todos los días…
- ¿Cómo sigue el concurso?
- Continúa a fines de este mes, cuando arranque la segunda etapa, de la que seré parte. Seremos dos cantantes que se enfrenten; en la tercera etapa también se necesitan los cuatro votos del jurado y la final que se realiza en el teatro Ópera, donde el público votará por el ganador. Tuve la fortuna de tener los cuatro votos verdes, e inclusive un comentario muy lindo antes de arrancar a cantar de parte de la Mona Jiménez, que dijo “la va a romper”.
- Haber compartido una canción con Abel tuvo un condimento especial.
- Fue muy hermoso poder cantar con él en público, fue un sueño cumplido y poder estar ahí y compartirlo con mi hermano fue muy hermoso. Agustín es mi mejor amigo y Abel, uno de mis ídolos.
- El jurado se refirió a ustedes en su carácter de gemelos...
- Sí, entre los comentarios de los jueces hablaron de “gemelos espejo” y nos dijeron que éramos muy parecidos. Ambos cantamos hace mucho solo que mi hermano está más dedicado a los coros; pero estoy seguro que va a animarse a cantar más seguido como solista.
- ¿Con quién estás formándote en Tucumán?
- Actualmente estoy haciendo mi formación en forma particular, pero estuve hasta hace unos años estudiando con Cecilia Paliza en su academia.
“Amor de campeón”
Actúa Martín Geréz en el alberdi
Los mejores boleros de Chico Novarro y Armando Manzanero serán interpretados esta noche por Martín Geréz en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), desde las 20. Su recital fue bautizado “Amor de campeón”, porque su objetivo es transmitir el mensaje de que “todo hombre enamorado es un campeón, hay que atreverse a luchar por lo que uno quiere, dar batalla hasta el final y si no sé da, saber decir adiós con elegancia”.
El repertorio -estrenado el año pasado- recorrerá clásicos de los dos compositores homenajeados como “Esta tarde vi llover”, “No sé tú”, “Somos novios”, “Arráncame la vida”, “Algo contigo” y “Carta de un león a otro”. “Ambos dejaron una huella, sus partituras sonarán por la eternidad. Al momento de cantar siento una plenitud muy grande, y también responsabilidad y compromiso.
Logro conectar con el público porque no sólo canto, sino que además cuento una historia con textos propios”, señala el artista formado en Chapeau Escuela de Teatro Musical, y menciona como sus referentes a Cecilia Milone, Luis Miguel y Gerónimo Rauch. En su presentación será acompañado por el pianista Joaquín Juárez.