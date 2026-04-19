Los 56 años de Luis Miguel en la voz de Nacho Godoy

“Lo elijo porque es uno de los mejores cantantes de la historia y creo que la gente tiene que seguir escuchando sus canciones. Es un ídolo atemporal, lo admiro con todo lo que tengo y para mí es una persona que vivió las mil y unas, y aún así sigue cantando como los ángeles. En el repertorio tenemos boleros, baladas y esas canciones que bailabas en los 80, 90 y 2000”, afirma el cantante, quien está al frente de una banda integrada por Gastón Alderete (teclado), Germán Herrero Heinecke (guitarra), David Zerda (batería) y Tirzo Luján (bajo). Seguramente su hermano lo compañará en alguna canción, aunque Agustín prefiere actuar en coros.